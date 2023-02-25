"Нам такие люди не нужны": в России губернатор в ответ на санкции США запретил Байдену въезд в Пензенскую область

В России после нового пакета санкций США придумали "мощный ответ". Американскому президенту Джо Байдену запретили въезд в Пензенскую область.

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О таком "наказании" для лидера Соединенных Штатов с гордостью объявил чиновник Сергей Мельниченко. Сам себя помощник Кремля называет "губернатором ПенZенской области".

Местные так называемые санкции затронули не только Байдена, но и членов его семьи, похвастался россиянин.

"Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было", – написал губернатор, подогревая антизападную истерику российских пропагандистов.

Более того, он стал утверждать, что на руках президента США якобы "кровь десятков тысяч мирных граждан" и он "позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения". Мельниченко упустил тот факт, что некоторые "добрые" (по его словам) пензенцы участвуют в незаконной неспровоцированной войне против суверенного государства.

"Думаю, это решение поддержат все мои земляки", – подытожил чиновник-пропагандист.

Напомним, что Штаты утвердили новые экономические ограничения против РФ 24 февраля-2023, в годовщину полномасштабного кремлевского вторжения в Украину.

Они направлены в том числе против глав десятков российских регионов, а также девяти министров, включая глав минкульта, МЧС, минспорта, минэнерго и минцифры страны-агрессора. Более детально об этом санкционном пакете – читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 февраля Украина ввела санкции на 50 лет против сотен российских банков и десятков тысяч финучреждений.

– 10-й пакет санкций, направленных на ослабление путинской военной машины, утвердили в Евросоюзе. Также о новых санкциях на днях объявили Канада, Австралия и Новая Зеландия, Великобритания. А FATF (Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег) бессрочно приостановила членство России в организации.

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