Украина вводит санкции на 50 лет против всех финучреждений РФ: Зеленский внес документ в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о введении санкций против финансовых учреждений России. Документ предполагает введение ограничений на 50 лет против всех компаний, зарегистрированных или находящихся в Российской Федерации и оказывающих финансовые услуги.
Об этом сообщил первый замглавы Комитета по вопросам по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"). Соответствующий законопроект зарегистрирован под номером 9045.
Предполагается, что секторальные санкции на 50 лет коснутся Центробанка РФ. А также:
- банков;
- небанковских кредитных организаций;
- операторов платежных систем;
- профессиональных участников фондового рынка;
- страховых компаний;инвестиционных фондов и других учреждений.
"Хорошая инициатива. Насколько знаю, разрабатывал НБУ. Это мощный шаг и пример для подражания нашим международным партнерам", – отметил Железняк.
Отмечается, что проект уже утвердил СНБО решением от 22 февраля. Парламент планирует рассмотреть вопрос уже в ближайшее время.
19 февраля Зеленский уже ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против 333 граждан РФ. В этот список вошли, в частности, должностные лица крупных российских банков, среди них:
- заместитель председателя правления, член правления Совкомбанка Альберт Борис;
- председатель правления Альфа-Банка Андрей Соколов;
- главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский;
- член Совета директоров АО "Альфа-Банк" Владимир Скворцов и др.
Как сообщал OBOZREVATEL, банковские ограничения могут войти в 10-й пакет санкций Евросоюза против России. По данным СМИ, в черный список могут попасть Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк, которым до сих удавалось избегать ограничений.
Утвердить 10-й пакет санкций ЕС планирует к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. В целом пакет сконцентрирован на ограничениях для технологического сектора России и содержит торговые запреты и контроль за экспортом технологий на сумму 11 млрд евро.
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