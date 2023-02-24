Россию практически отстранили от мировой экономики, лишив денег на войну: FATF приостановила ее членство

FATF (Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег) бессрочно приостановила членство России. Таким образом, РФ утратила все права члена организации. Это среди прочего ограничит ее доступ к мировой экономике, повысит стоимость ведения бизнеса с РФ и, как объясняют экономические эксперты, фактически лишит ее возможности финансировать войну против Украины.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Это решение он назвал "значительной победой".

"Есть значительная победа. FATF бессрочно приостановило членство РФ. Болотные лишились всех прав члена FATF. Мы дожмем российское болото всюду, где есть его грязь", – говорится в сообщении.

FATF – международная группа по противодействию отмыванию грязных денег, которая была создана странами G7. Она обеспечивает финансовую безопасность в мире, предотвращая:

отмывание денег;

финансирование терроризма;

финансирование распространения оружия массового поражения.

Какие будут последствия для РФ

Несмотря на решение FATF, Россия продолжает оставаться членом организации. При этом Украина намерена добиться окончательного ее исключения.

Тем не менее, как объяснили в Центре экономической стратегии, приостановление членства России в FATF ограничит ее доступ к мировой экономике. Ведь таким образом все государства, "в том числе и до сих пор не введшие никаких санкций", будут вынуждены применять усиленную проверку любых транзакций, связанных с финансовой системой РФ.

"Это значительно повысит стоимость ведения бизнеса с Россией и фактически лишит ее возможности финансировать войну против Украины. А еще поможет укрепить глобальную финансовую систему в долгосрочной перспективе", – объяснили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС и G7 введут эмбарго на импорт российских алмазов – одного из основных источников неэнергетических доходов РФ. По словам посла Польши в ЕС Анджея Садося, соответствующее соглашение достигнуто.

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