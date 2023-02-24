Британия ввела санкции против России: в списке – лица, связанные с "Газпромом", "Росатомом" и другими госкомпаниями

Правительство Великобритании сегодня, 24 февраля, ввело санкции против лиц, связанных с крупными российскими компаниями. Среди таковых – "Газпром", "Росатом", "Ростех" и другие.

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Также под ограничения попала Любовь Кабаева (мать Алины Кабаевой – вероятной любовницы диктатора Владимира Путина). Об этом говорится в заявлении британского правительства.

Санкции также вводятся против губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сына экс-замглавы правительства РФ Дмитрия Козака Алексея, председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова и заместителя главы правительства РФ Александра Новака.

Кроме того, в список подсанкционных лиц попал Маттиас Варниг – близкий друг Путина, генеральный директор газового проекта "Северный поток-2", а ранее – член правления российских энергетических компаний "Транснефть" и "Роснефть". Также в список вошли 20 руководителей "Газпрома" и "Аэрофлота".

В пресс-релизе добавляется, что санкции налагаются и на шесть российских организаций, занимающихся производством или ремонтом военной техники для вооруженных сил России, включая авиацию и флот.

Новые ограничения прокомментировал министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли. "Украинцы переворачивают ход против России, но они не могут сделать это в одиночку. Поэтому мы должны сделать больше, чтобы помочь Украине победить. Сегодня мы накладываем санкции на элиты, управляющие ключевыми отраслями промышленности Путина, и обязуемся запретить экспорт в Россию всех товаров, которые она использует на поле боя", – сказал глава министерства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина ввела санкции на 50 лет против сотен российских банков и десятков тысяч финучреждений. Соответствующее решение 23 февраля прошло все этапы принятия.

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