Канада ввела санкции против сына и жены Медведева: кто попал в новый список

Канада в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину приняла новый пакет санкций. В "черный список" попали, в том числе, и члены семьи зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте канадского правительства сообщении. Всего санкции ввели против 122 россиян. Среди сын Дмитрия Медведева Илья (1995 года рождения) и его супруга Светлана Медведева. Кроме того, в санкционный список попали министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, депутат Валентина Терешкова, вице-премьер Татьяна Голикова и другие.

Всего санкции затронули представителей российского парламента (обеих палат), силовиков, пропутинской партии "Единая Россия" и т.д. "Канада вводит санкции против семи топ-менеджеров компаний, занимающихся оборонной промышленностью России, включая производство танков, ракет и систем вооружения, которые Россия использует в Украине", – говорится в публикации.

Канада также запретила экспорт в Россию некоторых химических элементов для использования в электронике, а также запрещает импорт, покупку или приобретение российского оружия, боеприпасов и другого оружия, где бы оно ни находилось или перерабатывалось, из России или у любого лица в России.

В санкционный список Канады 3 февраля вошла пропагандистская государственная российская медиакомпания "Россия сегодня", объединяющая русскоязычные ресурсы РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Соцнавигатор и Arctic.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Канады собирается признать ППК "Вагнер" террористической организацией. Также Канада ввела новые санкции против Ирана за поставку России "шахедов" для ударов по Украине

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