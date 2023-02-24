Эмбарго на алмазы и удар по технологиям: ЕС ввел 10-й пакет санкций против России

Европейский Союз на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину официально утвердил 10-й пакет санкций в отношении страны-агрессора. В него вошли масштабные запреты на поставки технологий в РФ, а также "алмазное" эмбарго и санкции против иранских поставщиков дронов, которыми Россия атакует Украину.

Видео дня

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Страны ЕС согласовали этот пакет санкций поздно вечером в пятницу, 24 февраля.

"Белый дым. Наконец соглашение о новом пакете санкций ЕС на Россию. 10-й с начала вторжения в Украину ровно год назад", – написал журналист.

Вскоре информацию подтвердило и шведское представительство в Совете ЕС.

"Прошел год с момента жестокого и незаконного вторжения России в Украину. Сегодня ЕС одобрил 10-й пакет санкций против России", – говорится в сообщении.

Так, страны Европейского Союза вводят следующие санкции:

запреты экспорта на сумму более 11 млрд евро, призванные лишить Россию важнейших технологий и промышленных товаров (электроника, спецтехника, детали машин, запчасти к грузовым автомобилям и реактивным двигателям, строительные товары, которые могут использовать российские военные);

эмбарго на импорт алмазов из РФ, речь идет о всех категориях алмазов;

запрет компаниям из третьих стран поставлять в Россию товары двойного назначения, что должно также ударить по поставкам из Ирана;

отдельные ограничения против семи иранских организаций, которые занимаются поставками оружия в РФ;

расширение "черного списка" физлиц и юрлиц – в него добавили более 100 организаций и имен, включая пропагандистов, военных, политиков, чиновников, медиа-группы, судоходные компании и т.д.;

расширение "черного списка" банков, в который добавлены Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк, а также Фонд национального благосостояния РФ (из него РФ берет по 4-5 млрд долларов в месяц для пополнения своего бюджета);

запрет гражданам России занимать должности в руководящих органах операторов критически важных европейских инфраструктур и предприятий;

запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам и резидентам России, а также организациям, зарегистрированным в РФ;

усиление контроля за олигархами, которые пытаются скрыть или продать свои активы для обхода санкций;

пересмотр всех хранящихся в ЕС замороженных активов российского центробанка (ЦБ РФ), т.к. эти средства планируется использовать для финансирования реконструкции в Украине.

Как известно, Великобритания ввела санкции против лиц, связанных с крупными российскими компаниями. Среди таковых – "Газпром", "Росатом", "Ростех" и другие.

Австралия и Новая Зеландия объявили о новых санкциях против России. Под ограничения попали десятки организаций и физических лиц – в частности, концерн "Калашников" и близкие к Путину лица.

Украина ввела санкции на 50 лет против сотен российских банков и десятков тысяч финучреждений. Соответствующее решение 23 февраля прошло все этапы принятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля США утвердили новые масштабные санкции против России. В частности, Штаты повышают пошлины на важные российские товары, а также вводят ограничения против банков и аэрокосмических компаний из РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!