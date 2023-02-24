США объявили о новых масштабных санкциях против России: у Байдена показали официальный список

США вводят новые масштабные санкции против России. В частности, Штаты повысят пошлины на важные российские товары, а также введут ограничения против финансовых учреждений РФ.

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Об этом говорится в сообщении Белого дома. Соответствующие документы сегодня, 24 февраля, подпишет президент США Джо Байден. В список анонсированных санкций вошли такие меры:

повышение ввозных пошлин на более 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции: общая сумма такого импорта оценивается в $2,8 млрд;

усиление экспортного контроля: в санкционный список включат около 90 компаний из самой России, Китая и других стран, которые организовывают обход уже введенных санкций;

введение ограничений для десятков российских финансовых учреждений;

включение в черный список около 200 физических и юридических лиц из РФ, стран Европы, Азии и Ближнего Востока, поддерживающих военные действия России.

"Сегодня, в годовщину российского вторжения, США объявляют о ряде дополнительных действий, направленных на... привлечение России к ответственности за ее агрессивную войну", – заявили в администрации Байдена.

Кроме того, США начинают перечислять Украине помощь в $9,9 млрд через механизм Всемирного банка. Эта поддержка предоставляется в виде гранта, то есть Украине не нужно будет возвращать средства Штатам, а также платить проценты.

Кроме того, к началу марта Штаты готовятся доставить в Украину третью партию оборудования для электросетей. В нее, в частности, войдут генераторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС готовится принять 10-й пакет санкций против России. Также ограничения уже обновил ряд стран:

– Великобритания ввела санкции против лиц, связанных с крупными российскими компаниями. Среди таковых – "Газпром", "Росатом", "Ростех" и другие;

– Австралия и Новая Зеландия объявили о новых санкциях против России. Под ограничения попали десятки организаций и физических лиц – в частности, концерн "Калашников" и близкие к Путину лица;

– Украина ввела санкции на 50 лет против сотен российских банков и десятков тысяч финучреждений. Соответствующее решение 23 февраля прошло все этапы принятия.

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