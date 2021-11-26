Риск госпереворота, война с олигархами и "вагнергейт": главное из заявлений Зеленского на пресс-марафоне

В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", посвященный экватору его каденции. В течение трех часов глава государства будет отвечать о "вагнергейте", войне на Донбассе, борьбе с олигархами и другом.

На мероприятие, которое проходит в столичном коворкинге Creative States, приглашены представители 32 украинских и зарубежных изданий. Каждый из них имеет возможность задать один вопрос.

OBOZREVATEL собрал ключевые ответы Зеленского.

Вопрос: Как далеко вы зайдете в вопросе деолигархизации и ожидать ли громких посадок?

Ответ: Относительно деолигархизации, я считаю, что мы в начале большого процесса. И мы в прогрессе, и мы в большой войне относительно деолигархизации.

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Строительство тысячи километров дорог в Украине, запуск государственного авиаперевозчика и прибыльная "Укрзализныця" – это также часть успешной деолигархизации.

Вопрос: Будет ли полномасштабная война с Россией?

Ответ: Мне кажется, что мы в состоянии войны уже 8 лет... Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, есть устрашение с некоторых площадок СМИ, что завтра будет война. Что мы должны знать – мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к экскалации.

Мы ежедневно получаем разведданные, в том числе от разведки стран партнеров, которые нас поддерживают. Есть и военная помощь, и информационная помощь... техническая помощь, и финансовая помощь. Но в первую очередь, я считаю, что мы должны рассчитывать на себя, на нашу армию.

У меня есть информация, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. Мне кажется, это интересная информация... У нас есть несколько агентурной информации, у нас есть даже звуковая информация для представителей Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечено 1 млрд долларов.

Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова... Некоторые люди, представители РФ, и некоторые товарищи из Украины обсуждают то, что готово общество якобы, и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос госпереворота. Скажем так, смены действующего президента. Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну – в информвойну он уже втянут – против меня, против государства, это раскачивание внутри страны этой ситуации.

Вопрос: Вы сказали о госперевороте, что у вас есть записи, которые говорят представители Украины с представителями России...

Ответ: У нас есть запись, где звучит разговор о госперевороте, разговаривают люди из Украины с людьми – России. Я не готов об этом говорить (уточнил, что голоса Ахметова на записи нет, – ред. ). Это опасная информация, и его вовлекают в эту историю.

Вопрос: Кто отменил операцию по "вагнеровцам", почему и была ли она вообще?

Ответ: Сейчас, когда все это (спецоперация по "вагнеровцам", – ред.) в прошлом, я могу говорить про это. Потому что Василий Бурба и другие говорят открыто про то, про что они не имеют права разглашать. Я считаю, что это нарушение законодательства – разглашение секретной информации.

До этого я говорил, что это не наша операция и что мы были втянуты. Это была операция под названием "Бурба", которая, слава Богу, уже завершилась.

Я попросил ежедневные доклады разведки… Я получал это все, и мы делали выводы вместе… Та информация, о которой мы с вами говорим – никто никогда не докладывал. Да, была информация, что есть "вагнеровцы", что готовятся разные вещи и что они бандиты…

Приходит товарищ Бурба... и говорит, что он предлагает. У меня был один вопрос, я ему прямо его задал: "Турецкие авиалинии – Эрдоган должен знать? – Нет. – Понял".

Я не хочу вдаваться в подробности, что я не верю, что это наша операция, у меня ощущение, что нас втягивают. Я говорю: "Хочу знать. Самолет турецких авиалинии, вылетающий из Минска, – там будут обычные люди, граждане Турции и не только, более ста человек. Когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине, у меня вопрос: а если боевики захватят этот самолет – может быть?" Может. "А может быть, что они заберут этот самолет и все люди погибнут?" Даже лучше: мы будем обвинять в этом других.

Я сказал, что это не наша операция, она не продумана подробно, я готов акцептовать любую операцию, даже эту, если будут детально просчитаны вещи и если люди не пострадают.

Вопрос: Прокомментируйте о медиавойне, которая объявлена вам якобы некоторыми каналами... Кажется, что вам в этой войне нужен медиасоюзник... Есть предположение, что таким союзником может быть Коломойский... Господину Коломойскому достанется самая вкусная часть "Укрнафты"? Прокомментируйте это предположение.

Ответ: Это (ситуация с "Укрнафтой", – ред. ) выход из сложной ситуации. Все говорили о том, что есть задолженность... Что касается союзничества с Коломойским, мы не проводили союзнических разговоров, где-то два года. Сегодня неправильная история (с медиавойной, – ред. ). Это просто мое мнение, я считаю, что это борьба со мной через закон о деолиграхизации.

Вопрос: На вас производится медиа-атака. Будет ли вам Коломойский медиасоюзником?

Ответ: У меня нет медиасоюзников. Мой медиасоюзник – народ, люди видят, что мы делаем. Я борюсь с тем, что кто-то владеет двумя ВВП государства. Но оставьте в покое депутатов и оставьте в покое информационную войну. Я думаю, что это будет правильно.

Вопрос: Если украинцы – ваш союзник, как вы можете достучаться до людей?

Ответ: С помощью встреч, у нас идет разговор, откровенный, есть результат. Люди будут выходить и видеть, что происходит.

Вопрос: Учитывая текущие рейтинги "Слуги народа", есть риск получить нелояльную Раду, коалицию и правительство. Будете ли вы и кто-нибудь из вашего окружения тем или иным способом инициировать смену очередности парламентских и президентских выборов?

Ответ: Я точно не решаю этот вопрос (по второму термину, – ред.). Решать будет общество, это не будет связано с форматом коалиции, это будет связано с поддержкой моей личности. Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся. У меня есть диалог. Тогда я буду думать, идти или нет на второй срок. Буду принимать решения с детьми, мои дети страдают из-за моей профессии. У меня дочь в возрасте, когда она хочет пространства, не хочет жить с охраной.

Есть много вызовов, которые я хочу совершить. Смогу – молодец, подумаю. Не смогу – нет. Я знаю об этом вопросе (перенос выборов, – ред.). Я считаю, что депутаты обратятся в КСУ, если захотят, и КСУ может ответить.

Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, какие-то важные вещи, которые могу сделать.

Вопрос: По поводу ДТП с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Трухиным?

Ответ: Ничего страшного здесь нет, это ДТП. Надо ждать экспертиз.

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Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий пресс-марафон с участием Владимира Зеленского проводился 10 октября 2019 года в здании Kyiv Food Market. Тогда он длился рекордные 14 часов. На мероприятие было аккредитовано более 300 журналистов. Зеленский отвечал на их вопросы в течение всего дня.

Таким образом президент установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции, побив результат лидера РФ Владимира Путина, о чем получил соответствующий сертификат.

Затем большая пресс-конференция Зеленского состоялась в первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года, перед Мариинским дворцом.

В мае 2021 года пресс-конференция проходила на территории государственного концерна "Антонов", на ней глава государстваотчитался о двух годах пребывания в должности.