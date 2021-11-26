Зеленский рассказал о 'зраде', вертолетах и полете в Гуту: я живой человек и имею право на отдых

Президент Владимир Зеленский заявил, что летал с главой ОП Андреем Ермаком в его день рождения в государственную резиденцию "Синегора" на вертолете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, потому что президентский самолет поломанный. Также за несколько дней до этого полета сломался и президентский вертолет.

Глава государства рассказал, что действительно праздновал юбилей Ермака в "Синегоре" 21 ноября. При этом посетовал, что из-за журналистов у него нет времени на личную жизнь, а его дети вынуждены всегда находится с охраной. Об этом Зеленский рассказал в ходе пресс-марафона по случаю "экватора" президентской каденции.

"Я имею полное право иногда отдыхать. Я живой человек имею право на личную жизнь. Из-за вас (журналистов, - ред.) никто их моих детей не может находиться без охраны, из-за вас мои дети нигде ничего не празднуют. Из-за вас человек, у которого 21 числа было 50-летие, отказался праздновать в этот день. Поэтому из-за вас времени на личную жизнь у меня нет. Поэтому я имею право ехать туда, куда хочу. Был ли я в Синегоре – да. Праздновал ли я день рождения Ермака – да", – заявил Зеленский.

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Также президент рассказал, что кроме вертолета ГСЧС летели военные, так как главе государства запрещено летать без сопровождения. Также он рассказал, что глава Государственного управления делами не может выделить деньги на ремонт президентского самолета, потом что СМИ контролируют расходы на президента.

"В пятницу вечером после работы я со своей семьей полетел отдохнуть на один день. Президент никогда не летает на одном вертолете, не разрешено. Летает сопровождение. Был вертолет сопровождения. Самолет президента не работает, потому что не может наш директор ГУД (Государственное управление делами) выделить деньги, потому что все медиа кричат "Не дай Бог что-то тратить на президента". Вы можете радоваться, что это классно, что вы давите. Но нет никаких плюсов, кроме того, что теперь все знают, что у президента Украины нет самолета и он летает на вертолете. Вот такая авиация!", – говорит президент.

Кроме того Зеленский рассказал, что на выходных возвращался на вертолете ГСЧС в Киев, чтобы принять участие в возложении цветов и встретиться с военными. После официальных мероприятий, говорит президент, он вместе с Ермаком вернулся в село Гута, где расположена резиденция "Синегора".

"За два дня до этого сломался президентский вертолет белого цвета, потому что ГУД не отремонтировал его. К президенту обратились люди, которые летят вместе с ним, с просьбой использовать в этот раз вертолет ГСЧС. Мне сказали, что я имею на это право. Я отдохнул с господином Чернышевым в ночь с пятницы на субботу. В субботу у меня был выходной. Вместе со мной там был глава Офиса президента и моя семья. В воскресенье в 7 утра я полетел на возложение цветов. После возложения я поехал на работу, провел встречи с военными, а потом уже было награждение наших военных. После этого с Ермаком и бутербродами я полетел в Гуту. В этот день я цыганей не вызывал, медведей не вызывал, но, извините, и вас (журналистов, - ред.) также не вызывал. В понедельник я полетел на работу", – рассказал Зеленский.

Напомним, что 24 ноября "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором говорилось, что вертолеты ГСЧС якобы возили гостей в Карпаты на празднование дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что должностные лица могут использовать вертолеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.