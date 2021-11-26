Бутусов устроил перепалку с Зеленским на пресс-марафоне из-за Демченко и 'сдачи' Крыма. Видео

Во время пресс-марафона президента Украины, который проходит в Киеве 26 ноября, Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с главным редактором издания "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым. В ходе дискуссии выяснилось, что глава государства считает, что заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко не сдавал Крым россиянам.

Мероприятие транслировали Офис президента и ряд украинских СМИ, среди которых и OBOZREVATEL. Так, Бутусов спросил у Зеленского по поводу назначения им Руслана Демченко на должность начальника комитета по разведке, то есть руководителя комитета по всей разведке, при этом напомнил, что он был заместителем министра иностранных дел времен президентства Януковича и соавтором "позорных "харьковских соглашений", отдавших Крым россиянам" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"После его назначения 1 июля была сразу провалена спецоперация по поставке клистронов в Украину, 8 июля провалена спецоперация по захвату тюрьмы "Изоляция", была раскрыта наша группа ГУР МО и уже 29 июля была провалена спецоперация по "вагнеровцам"", – напомнил журналист.

Также он добавил, что уже после увольнения генерала Бурбы, в 2020 году было провалено еще несколько спецопераций ГУР МО, уже без него, относительно Беларуси.

Тут Зеленский стал перебивать Бутусова, не давая закончить вопрос:

– То есть, до этого все провалы, о которых идет речь, правильно ли я понимаю вопрос, за эти провалы отвечал Бурба? Правильно ли я понимаю?

– Вы мне не дали задать вопрос, господин президент.

– Их очень много!

– Послушайте, я вам еще никакого вопроса не задал. Я вам просто излагаю факты, которые вы должны знать как главнокомандующий.

– Я – Верховный главнокомандующий!

– Да, очень важно, я могу закончить?

– Просто это разные вещи – главнокомандующий и Верховный главнокомандующий.

После этого Бутусов подчеркнул системность провалов военных операций в Украине и отсутствие расследований.

"Я хотел бы вас спросить, после этих случаев, после этих провалов, без всяких расследований было уволено 5 руководителей ГУР МО, 7 сотрудников ГУР МО задержаны, среди них есть люди, которые вывезли сюда, в Украину, Цемаха, благодаря чему вы смогли совершить обмен, люди, которые уничтожали Захарченко, Моторолу, Гиви", – подчеркнул журналист.

"У меня такой вопрос: не стыдно ли вам, Верховному главнокомандующему, что вы здесь, в прямом эфире используете свой статус, чтобы опозорить военнослужащих, чтобы что-то сказать людям, которые не могут вам здесь ответить. В прямом эфире", – заявил Бутусов.

Он обвинил Зеленского в том, что он покрывает людей, которые не воевали, ничего не говорит о своей причастности к этому делу и причастности Ермака.

"И о Руслане Демченко, откровенном изменнике Украины, который работает на россиян и связан с ними, которого вы незаконно назначили на должность во время войны", – добавил Бутусов.

Зеленский, в свою очередь, ответил на обвинения.

Зеленский со своей стороны ответил на обвинения, заявив, что Крым отдал россиянам не Демченко.

"Распространение информации было Бурбой, когда он работал в разведке. Вы эту информацию получили и выложили. Это правда? Скажите правду один раз", – сказал он журналисту.

Зеленский заявил, что журналист просто обижен, потому что не получил должности в Минобороны.

"Господин Бутусов, вы мне говорите об ответственности за жизнь и смерти людей. За последнюю неделю ежедневно 2-3 международных разговора, включая руководство ЕС, США, Британии, я провожу из-за вас. Вы первый человек, который показал информацию об ответе нашего украинского дрона по незаконному формированию оккупированного Донбасса", – заявил Зеленский.

"Хочу вам напомнить, когда вы пишете что-нибудь об олигархах... Когда я стал президентом, мы с вами встречались в студии "Квартала 95" и вас ко мне привел товарищ Богдан. Тогда мы были с вами в нормальном диалоге – как строить страну, какие есть вопросы у Минобороны, но вам не дали никакой должности, господин Бутусов. На это вы и разозлились. Что касается дронов. Я вам скажу, на вашей совести смерти людей. После этого сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами", – обвинил журналиста президент.

В ответ Бутусов отметил, что президент многого не знает и "много лжи о срыве спецоперации распространяется".

"Все, что вы здесь рассказали, – ложь. Вы это говорите для того, чтобы не отвечать за себя, за Ермака, за Демченко, где вы нарушили закон о люстрации и назначили российского агента. Поэтому, ваша тактика такова – оболгать людей, которые о чем-то пишут, выдать кучу разговоров", – заявил журналист.

Он призвал президента прийти на допрос к следователю и прекратить лгать.

"Управление страной во время войны – это не "Квартал". Вам нужно это выучить наконец. Очень стыдно, вам о вашем стыде сказать нечего", – заявил Бутусов.

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