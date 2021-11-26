Пресс-марафон Зеленского, посвященный 'экватору' его каденции. Онлайн-трансляция и все подробности

В пятницу, 26 ноября, в 12.00 начнется пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского по случаю "экватора" его каденции. В разговоре с журналистами глава государства осветит ряд общественно важных и актуальных для страны тем.

Трансляцию мероприятия можно будет просмотреть на Youtube Офиса президента Украины, 5 канала, Ukrinform TV, на официальной Facebook-странице ОП и ведущих украинских телеканалах. Президент планирует пообщаться с представителями украинских и мировых медиа три часа. OBOZREVATEL ведет текстовую трансляцию мероприятия.

9:00 – В месте проведения пресс-марафона – коворкинге Creative State Arsenal – идет активная подготовка. Территорию проверяет Государственная охрана. В сам хаб не впускают никого.

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10:30 – Накануне мероприятия СМИ показали обстановку в месте его проведения.

10:40 – Территорию хаба не оцепили, однако проверили кинологи. На месте много охраны и первые из 30 журналистов, которые будут общаться с президентом уже в полдень.

А вот его пресс-секретарь Сергей Никифоров от вопроса корреспондента "Телеграфа" о том, как формировали список участников в пресс-марафоне, ушел.

11:20 – подготовка продолжается. Участники мероприятия собираются у места проведения. До начала осталось 40 минут.

11:20 – Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что идея пресс-марафона появилась "естественным путем", и объяснил причины, по которым выбрали только 30 СМИ для общения с Зеленским. А вот на вопрос о финансировании мероприятия пресс-секретарь не ответил.

11:40 – На улице собралось множество журналистов.

11:55 – Пресс-марафон начнет через 5 минут.

Напомним, как сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, количество участников мероприятия ограничили, чтобы "сосредоточиться на качестве разговора". В частности, аккредитованы на пресс-марафон следующие издания: Liga.net, РБК Украина, 24 канал, Свобода слова Савика Шустера, Украинские новости, Интерфакс Украина, OBOZREVATEL, 1+1, 5 канал, Reuters, Deutsche Welle и другие. Спикер главы государства выразил убеждение, что состав участников получился "сбалансированным и непростым для президента".

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