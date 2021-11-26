Зеленский о ДТП со 'слугой' Трухиным: 'тут ничего страшного нет'

Президент Владимир Зеленский прокомментировал автомобильную аварию с участием народного депутата Александра Трухина. Исходя из слов главы государства, он сомневается, что за рулем машины сидел член партии "Слуги народа".

Соответствующее заявление президент сделал во время пресс-марафона. По его словам, он не видит в ДТП ничего страшного и ожидает результатов экспертизы.

"Где-то читаю, какие-то СМИ спрашивают. Было ДТП, ничего тут страшного нет. Не хочу обращать на это большое внимание... Я знаю, что была экспертиза...", – отметил президент.

Зеленский добавил, что в ближайшее время должны появиться выводы экспертизы, а после этого уже будет результат. "Есть видео, я так понимаю. Частично видео говорит о том, что его за рулем не было", – добавил он.

Видео дня

В ответ на возражение журналиста, что такой записи не было, президент все равно повторил, что "оно было, какое-то видео было".

23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат "Слуги народа" Александр Трухин. СМИ сначала писали, что именно он был виновником аварии и руководил машиной. Однако впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их, убрав имя нардепа.

В аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga и Daewoo Lanos. Водитель последнего в комментарии журналистам позже рассказал, что не видел, кто именно был за рулем иномарки. Сам Трухин высказался об инциденте только 1 сентября.

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