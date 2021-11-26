Зеленский о ДТП со "слугой" Трухиным: "тут ничего страшного нет"
Президент Владимир Зеленский прокомментировал автомобильную аварию с участием народного депутата Александра Трухина. Исходя из слов главы государства, он сомневается, что за рулем машины сидел член партии "Слуги народа".
Соответствующее заявление президент сделал во время пресс-марафона. По его словам, он не видит в ДТП ничего страшного и ожидает результатов экспертизы.
"Где-то читаю, какие-то СМИ спрашивают. Было ДТП, ничего тут страшного нет. Не хочу обращать на это большое внимание... Я знаю, что была экспертиза...", – отметил президент.
Зеленский добавил, что в ближайшее время должны появиться выводы экспертизы, а после этого уже будет результат. "Есть видео, я так понимаю. Частично видео говорит о том, что его за рулем не было", – добавил он.
В ответ на возражение журналиста, что такой записи не было, президент все равно повторил, что "оно было, какое-то видео было".О чем речь?
23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат "Слуги народа" Александр Трухин. СМИ сначала писали, что именно он был виновником аварии и руководил машиной. Однако впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их, убрав имя нардепа.
В аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga и Daewoo Lanos. Водитель последнего в комментарии журналистам позже рассказал, что не видел, кто именно был за рулем иномарки. Сам Трухин высказался об инциденте только 1 сентября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Зеленский выразил мнение, что ситуация внутри страны "расшатывается благодаря" передаче журналиста Савика Шустера. По словам политика, против власти ведется "медиавойна" через СМИ.
Также политик подчеркнул, что кураторы из Российской Федерации и представители определенных политических кругов в Украине "готовят государственный переворот"на 1-2 декабря. В частности, в него мог быть вовлечен олигарх Ахметов.