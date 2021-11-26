Зеленский заявил, что в Украине готовили госпереворот: в это мог быть вовлечен Ахметов

Президент Владимир Зеленский заявил, что кураторы из России и представители определенных политических кругов в Украине "готовят государственный переворот" на 1-2 декабря. В частности, в него мог быть вовлечен олигарх Ринат Ахметов.

По словам гаранта, такую информацию ему предоставила украинская разведка. На всю страну он озвучил это на пресс-конференции по случаю экватора своей президентской каденции 26 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что о вероятности госпереворота Зеленский рассказал, отвечая на вопросы журналиста Савика Шустера о вызовах, которые существуют для страны со стороны Российской Федерации и возможной эскалации.

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"У нас вызовы есть и внутренние, которые уже фиксируют разведки других стран... Получили информацию, что в нашем государстве будет государственный переворот, 1-2 декабря... Будут привлечены миллиарды долларов", – сказал президент.

В то же время подчеркнул, что не будет говорить подробнее и делиться той информацией, "которой не имеет права". Однако добавил, что к планированию переворота якобы может быть "причастен" олигарх Ринат Ахметов.

Озвученные гарантом данные удивили собравшихся на пресс-марафоне представителей СМИ. Савик Шустер подчеркнул, что президент дал информацию, которая заставляет задуматься и в которую трудно верится.

"Не Ринат Ахметов готовит госпереворот. А в разговоре людей... Некоторые представители Российской Федерации и некоторые товарищи из Украины обсуждают то, что общество готово и якобы нужно донести информацию, что на сегодняшний день Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота – то есть смены власти, президента", – объяснил гарант.

По его словам, сам он считает, что "это подстава бизнесмена Рината Ахметова", которого "втягивают в войну против Украины".

"Считаю, что он начал ее. И это будет его большая ошибка. Нельзя воевать против своего народа, президента, избранного народом Украины", – подытожил Зеленский, пригласив олигарха в "соответствующие органы, где он может воспринимать эту информацию".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Верховной Рады в 2006-2007 годах Олег Ляшко высказал предположение, что уже в декабре в Украине на два месяца могут ввести военное положение. В то же время власти это будут делать якобы по политическим мотивам, а не учитывая реальную угрозу новой агрессии России.