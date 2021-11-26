Зеленский рассказал, введут ли в Украине онлайн-голосование на выборах через 'Дію'

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине работают над созданием системы онлайн-голосования, но когда появится возможность голосовать через интернет – неизвестно. При этом он отметил, онлайн-голосование необязательно будет происходить через приложение "Дія".

По словам Зеленского, параллельно с онлайн-голосованием у населения останется возможность привычного способа волеизъявления – на избирательных участках с заполнением бюллетеней. Об этом он рассказал в ходе пресс-марафона по случаю "экватора" президентской каденции.

"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование. Это очень круто провести онлайн-выборы. Но это не отменяет, кстати, обычные выборы. Может быть онлайн-голосование – да. Через "Дію" - совсем не факт. Но этот вопрос в принципе прорабатывается", – сказал Зеленский.

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Глава государства добавил, что пока неизвестно, когда в стране появится такая возможность. Также Зеленский подчеркнул, что вместе с голосованием через интернет разрабатывается так цифровая таможня и перепись населения.

"Этот вопрос не может быть принят без решения Верховной Рады. Но также это не говорит о том, что у людей не будет возможности голосовать по стандарту. Потому что, во-первых, мы не знаем, когда это произойдет. Но я скажу вам откровенно – цифровую таможню, электронные выборы, а также перепись населения мы прорабатываем с двумя компаниями. Это компании Microsoft и Apple. Но об этом более предметно может рассказать Михаил Федоров (Министр цифровой трансформации Украины, - ред.)", – подчеркнул президент.

Отметим, что OBOZREVATEL ведет текстовую трансляцию мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что пока еще не принял решение, будет ли баллотироваться на второй президентский срок или нет. По словам главы государства, решение о его участии в следующих выборах стоит принять народу Украины.