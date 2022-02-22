В России выступили с уточнением о 'границах' так называемых Л/ДНР, но есть 'нюанс'

В Российской Федерации заявили, что признают террористические организации "ЛНР" и "ДНР" в тех границах, в рамках которых их главари осуществляют свои полномочия. При этом в указах российского президента Владимира Путина о "признании" "независимости" так называемых республик границы не указаны.

В соглашениях с ними также нет ни слова о границах. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает российское информагентство "Интерфакс".

"Границы (которые признают, - ред.), в рамках которых руководство "ДНР" и "ЛНР" осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию", – сказал он.

Со своей стороны главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что границы так называемой республики будут определяться административными границами Донецкой области

Видео дня

Отметим, что ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в России признают террористические организации "ЛНР" и "ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. Это означает потенциальный захват по сути 3/4 Донбасса, которые сегодня остаются под контролем Украины.

При этом еще в понедельник, 21 февраля, зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявлял, что Россия признает "республики" в "границах, которые сейчас фактически установлены".

В свою очередь представитель "ЛНР" в контактной группе "министр иностранных дел" Владислав Дейнего заявил, что есть "все основания" для восстановления исторических границ Луганской области.

21 февраля глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Ранее подобные просьбы ему озвучили главы так называемых республик и нелегитимная Государственная дума России. Вопрос рассматривался на внеочередном заседании Совета безопасности РФ, во время которого произошли курьезные моменты, а саму встречу российского лидера с политиками назвали заранее срежиссированной и записанной.

Глава страны-агрессора также подписал соответствующие указы о "признании республик", позволяющие введение российских вооруженных сил на территорию Донбасса. Документы вступили в силу в тот же день.

Позже Путин выступил с обращением к россиянам, которое посвятил Украине. Он выражал угрозы украинскому государству и претензии НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские эксперты и обычные граждане поделились мнениями о "признании" Россией "Л/ДНР". Некоторые отметили, что в стратегической перспективе это решение якобы играет на руку Украине, вместе с тем предупредили, что стоит готовиться к сложному периоду.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что введение войск Российской Федерации на территорию Донбасса повлечет ужасные последствия не только для Украины, но и для всей Европы, всего мира. По ее словам, действия Москвы можно расценивать как предлог для войны.

В 4 утра по Киеву 22 февраля Совбез ООН провел срочное заседание из-за "признания" Россией "Л/ДНР". Представители многих стран отметили, что этим "Путин разорвал в клочья Минские договоренности".

Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы ввести против России жесткие санкции. Они в первую очередь будут касаться финансовых ограничений для промышленности, а также отдельных граждан РФ.