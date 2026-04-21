Российскому президенту не удастся сполна воспользоваться тем аттракционом неслыханной щедрости, который организовали ему в Соединенных Штатах на фоне войны с Ираном и попытками как-то выровнять нефтяной баланс после закрытия Ормузского пролива, пишет Виталий Портников для Hromada.us.

Далее текст на языке оригинала.

Так, Путін отримає мільярди доларів від продажу нафти з танкерів, завбачливо виведених в море. Але він розраховував на більше.

Цього більшого не буде дякуючи зусиллям українських військових. Удари по російській нафтопереробці почалися ще восени 2023 року, але саме зараз збільшилася їхня інтенсивність. І найголовніше — українці зрозуміли, що бити треба не тільки по нафтопереробних заводах, але насамперед по нафтових портах Російської Федерації.

Ці комбіновані удари заганяють російського президента в замкнене коло. Росія не може продавати нафту, проте не може працювати з сировиною для власного вжитку, бо потужностей на нафтопереробних заводах не вистачає. Доводиться консервувати свердловини і використовувати валютні запаси для закупівлі нафтопродуктів за кордоном.

Але у звʼязку з війною на Близькому Сході все більше і більше проблем і так, ці нафтопродукти також дорожчають. І економіка починає реально і помітно просідати.

Недарма часопис Foreign Affairs констатує, що українськими ударами вдалося досягти того, чого не можна було досягти всіма західними санкціями разом узятими.

У минулому році нафтові доходи Кремля скоротилися на 24 відсотки — і це був найгірший показник з 2020 року. У січні 2026 року росіяни заробили на продажі нафті вдвічі менше, ніж рік тому. У березні, за даними агенції Reuters, доходи склали мінус 52 відсотки у порівнянні з березнем 2025 року. І вперше за всі роки повномасштабної війни з Україною Росія витратила не неї більше, ніж заробила на нафті. Так, що Путіну довелося збирати спеціальну нараду і сварити своїх міністрів за падіння ВВП.

Так, звичайно, він дуже не хоче завершувати війну й до сьогоднішнього дня розглядав мирні перемовини виключно як ключ до порозуміння з американським колегою. Але питання не тільки в бажаннях Путіна — питання в його можливостях. Якщо у Росії не вистачатиме грошей і будуть виникати умови для соціальної дестабілізації, Путін просто змушений буде зупинитися. Ризикувати стабільністю режиму зовсім не в його інтересах.

Таким чином, 2026 рік, дякуючи українським зусиллям, перетворюється на час реального тиску на Путіна. Але при цьому важливо, щоб у замкненому колі був тільки Путін, а не Трамп.

Бо коли Трамп, з одного боку, бажає швидко завершити війну Росії проти України, а з іншого погоджується з видачею і потім продовженням лізенції на продаж російської нафти з танкерів "тіньового флоту" фактично цією ліцензією він рятує російську нафтову інфраструктуру і створює умови не для завершення, а для продовження війни. І не тільки для цього, а й для допомоги Ірану.

Іран, усвідомлюючи можливість такої допомоги, продовжує шантажувати Трампа і блокувати Ормуз. А Трамп, щоб якось зменшити тиск нафтових цін на результати виборів до конгресу, знову допомагає Путіну у продажах сировини.

Путінське замкнене коло мені подобається. Замкнене коло Трампа — не дуже, бо воно і є виходом для Путіна, принаймні тимчасовим. І для того, щоб примусити Путіна зупинитися, трампівське "замкнене коло" варто було б розірвати.

Тим більш, що і на перебіг подій на Близькому Сході це також впливатиме виключно позитивно.