В России заявили, что "признание" "ЛДНР" будет в границах Донецкой и Луганской областей: что это значит
В России заявили, что признают террористические организации "ЛНР" и "ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. Это значит потенциальный захват по сути 3/4 Донбасса, которые сегодня остаются под контролем Украины.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Калашников, сообщают "РИА Новости". При этом еще в понедельник, 21 февраля зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявлял, что Россия признает "республики" в "границах, которые сейчас фактически установлены".
Напомним: 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". С такой просьбой выступали главари так называемых республик, а также нелегитимная Госдума РФ.
"Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время", – сказал Путин в обращении.
Также президент страны-агрессора выдвинул требования Украине прекратить якобы "боевые действия" против жителей Донбасса.
Как сообщалOBOZREVATEL:
Западные страны отреагировали на решение президента России Владимира Путина признать самопровозглашенные образования "ЛНР" и "ДНР". Все они осудили российского руководство и пообещали ввести санкции против Москвы;
бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что признание российским президентом Владимиром Путиным незаконных образований "Л/ДНР" фактически отменило многострадальные Минские соглашения. Отныне Украина стоит на пороге новой реальности.