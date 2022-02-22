В России заявили, что 'признание' 'ЛДНР' будет в границах Донецкой и Луганской областей: что это значит

В России заявили, что признают террористические организации "ЛНР" и "ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. Это значит потенциальный захват по сути 3/4 Донбасса, которые сегодня остаются под контролем Украины.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Калашников, сообщают "РИА Новости". При этом еще в понедельник, 21 февраля зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявлял, что Россия признает "республики" в "границах, которые сейчас фактически установлены".

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Напомним: 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". С такой просьбой выступали главари так называемых республик, а также нелегитимная Госдума РФ.

"Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время", – сказал Путин в обращении.

Также президент страны-агрессора выдвинул требования Украине прекратить якобы "боевые действия" против жителей Донбасса.

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