А сейчас я открою вам страшную тайну.

Знаете ли вы, почему наши британско- французско- эстонско- европейские друзья решили больше не пытаться задерживать танкеры с кровавой нефтью РФ в своих морских просторах? Даже при наличии 100% правовых оснований?

Далее текст на языке оригинала.

Це не хайп. Це серйозна зведена інформація.

За нашими інсайдами після вдалих українських атак на балтійські порти РФ на противагу керівництву Єврокомісії і окремим рішучим лідерам країн з'явилися в кожній країні групи опозиції серед високих чиновників в органах влади і експертів, що їх консультують.

А знаєте їхній головний аргумент? Він "неубієнний":

"А навіщо нам ескалація з Росієй, якщо в українців там добре виходить знищувати експортні порти... Українці самі впораються..."