Андрей Клименко
Андрей Клименко
Главный редактор BlackSeaNews

Блог | Почему наши европейские друзья решили не задерживать танкеры с кровавой нефтью РФ

Почему наши европейские друзья решили не задерживать танкеры с кровавой нефтью РФ

А сейчас я открою вам страшную тайну.

Знаете ли вы, почему наши британско- французско- эстонско- европейские друзья решили больше не пытаться задерживать танкеры с кровавой нефтью РФ в своих морских просторах? Даже при наличии 100% правовых оснований?

Далее текст на языке оригинала.

Це не хайп. Це серйозна зведена інформація.

За нашими інсайдами після вдалих українських атак на балтійські порти РФ на противагу керівництву Єврокомісії і окремим рішучим лідерам країн з'явилися в кожній країні групи опозиції серед високих чиновників в органах влади і експертів, що їх консультують.

А знаєте їхній головний аргумент? Він "неубієнний":

"А навіщо нам ескалація з Росієй, якщо в українців там добре виходить знищувати експортні порти... Українці самі впораються..."

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...