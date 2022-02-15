Путин говорил о войне в Европе, Шольц ответил отказом на ультиматум по Украине в НАТО: итоги встречи лидеров РФ и Германии в Москве

Во вторник, 15 февраля, в Москве состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Переговоры двух лидеров являются частью западной дипломатии, направленной на то, чтобы попытаться остановить потенциальное нападение Кремля на Украину.

OBOZREVATEL следил за этим событием онлайн. Переговоры Путина и Шольца начались около 12:30 и завершились около 15:50, лидеры беседовали более трёх часов.

Встреча прошла снова за длинным столом, поскольку канцлер Германии, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, отказался делать российский ПЦР-тест. Согласно требованиям кремлевского правителя, его должен был сделать российский медицинский персонал сразу после приземления немецких гостей. Однако Шольц согласился сдать немецкий тест врачу посольства Германии в Москве.

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Немцы пошли на единственную уступку России в этом вопросе – они могли послать кого-нибудь на правительственном аэробусе, чтобы наблюдать за правильностью выполнения теста ПЦР.

На совместной пресс-конференции после переговоров Путин заявил, что дискуссия прошла в деловой атмосфере. Лидеры предметно и обстоятельно обсудили все вопросы.

Он отметил, что газопровод "Северный поток – 2" полностью готов с декабря прошлого года, РФ готова продолжить транзит газа через украинскую ГТС даже после 2024 года, если на это будет спрос со стороны европейских импортёров и если ГТС Украины будет находиться в исправном техническом состоянии.

"Я подчеркиваю, что "Северный поток – 2" – это исключительно коммерческий проект, в котором нет никакой геополитики", - сказал он.

По словам российского лидера во время переговоров с Шольцем тоже обсуждались предложения РФ США и Западу по гарантиям безопасности, в том числе и по нерасширению НАТО.

"Силовое сдерживание России - прямая угроза национальной безопасности страны, мы не можем закрывать глаза на то, как вольно США и НАТО трактуют принципы неделимости безопасности", – сказал президент РФ.

Он также в очередной раз заявил, что киевские власти якобы отказываются от выполнения Минских соглашений и более поздних саммитов в Берлине и Париже.

Кроме того, по словам Путина, Украина якобы также проводит дискриминацию русскоязычного населения.

Путин также добавил, что голосование депутатов Государственной Думы России за "признание" так называемых незаконных образований Л/ДНР так или иначе связано с решением о частичном отводе войск.

Со своей стороны канцлер Германии заявил, что Берлин обеспокоен тем, что 100 тысяч российских военнослужащих сосредоточены возле границ Украины. Он подчеркнул, что срочно нужна деэскалация, чтобы не началась война.

"Дипломатические возможности еще не исчерпаны, мы слышим, что подразделения войск отводятся - это хорошая тенденция, мы с нашими партнерами в НАТО и ЕС готовы к новым переговорам на высшем уровне для общей безопасности в Европе", – отметил он.

"Мы поддерживаем главные ценности, в том числе и территориальную целостность Украины, нужно избежать всеми силами эскалации", – подчеркнул Шольц.

Он заявил, что для РФ агрессия будет иметь последствия, а дальнейшие переговоры с ней могут иметь место только при неприкосновенности границ.

При этом он повторил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения Конституции.

"Нормандский формат, наряду с переговорами США и РФ, является единым возможным форматом, и хорошо, что Зеленский твердо пообещал, что очень скоро в рамках Трехсторонней контактной группы появятся все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению Конституции и подготовке выборов", - сказал он.

"Для нашего поколения война в Европе невообразима – нужно сделать, чтобы это оставалось так и в будущем", - добавил Шольц.

Он также подчеркнул, что признание Россией так называемых ДНР и ЛНР станет "политической катастрофой" и нарушением Минских договоренностей.

Стоит отметить, что в СМИ визит Шольца называют "миссией с высокими ставками по предотвращению войны". Примечательно, что накануне переговоров с Путиным Шольц неоднократно грозил РФ санкциями в случае вторжения в Украину.

Ранее немецкий канцлер говорил, что он будет пытаться донести до Кремля дипломатические намерения Запада и готовность к продолжению диалога и обсуждению проблем безопасности.

Напомним, 14 февраля Олаф Шольц провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Обо всех итогах этой встречи читайте по ссылке.

Ранее Шольц также заявлял, что возможная широкомасштабная агрессия Российской Федерации против Украины будет стоить очень дорого для Кремля. Он подчеркнул, что Берлин совместно с союзниками готов предпринять все необходимые шаги.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ объяснил, что Германия отказалась поставлять вооружение Украине на фоне растущей агрессии Российской Федерации из-за немецких экспортных ограничений на оружие. В то же время он подчеркнул, что немецкое правительство поддерживает Украину в сложившейся ситуации.