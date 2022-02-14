Шольц прибыл с визитом в Украину и проведет переговоры с Зеленским. Все подробности

В понедельник, 14 февраля, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Украину с официальным визитом. Он проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что это первый визит немецкого политика в нашу страну после избрания на должность канцлера. OBOZREVATEL следит за этим событием онлайн.

Примечательно, что Шольц прибыл в Киев на фоне заявлений о высоком риске вероятного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. О визите канцлера ФРГ сообщили в Офисе президента, однако не уточнили, какие именно вопросы обсудят президент и представитель немецкого правительства.

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"Визит Федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов безопасности для всей Европы", – говорится на сайте ОП.

К слову, 15 февраля Олаф Шольц планирует посетить Москву, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

12:50 – кортеж канцлера Германии выехал из аэропорта Борисполь и направляется в сторону центра Киева.

12:55 – в связи с визитом высокопоставленного политика на некоторых улицах в центре столицы будет ограничено движение.

13:17 – Олаф Шольц уже прибыл в Мариинский дворец, где его ожидал президент Владимир Зеленский. Политики пожали друг другу руки и ушли на переговоры.

13:30 – Совместная пресс-конференция Олафа Шольца и Владимира Зеленского запланирована на 14:20. Однако с большой вероятностью график может сдвинуться, так как неизвестно, хватит ли политикам менее часа для переговоров.

Напомним, ранее Шольц заявлял, что возможная широкомасштабная агрессия Российской Федерации против Украины будет стоить очень дорого для Кремля. Он подчеркнул, что Берлин совместно с союзниками готов предпринять все необходимые шаги.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ объяснил, что Германия отказалась поставлять вооружение Украине на фоне растущей агрессии Российской Федерации из-за немецких экспортных ограничений на оружие. В то же время он подчеркнул, что немецкое правительство поддерживает Украину в сложившейся ситуации.