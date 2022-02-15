'Миссия с высокими ставками': Шольц направляется на переговоры с Путиным, чтобы не допустить войны – Reuters

Во вторник, 15 февраля, федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В СМИ этот визит называют "миссией с высокими ставками по предотвращению войны".

Примечательно, что накануне переговоров с Путиным, Шольц неоднократно грозил РФ санкциями в случае вторжения в Украину. Об этом сообщает издание Reuters.

По информации издания, однодневная поездка Шольца в Москву после посещения Киева в понедельник является частью западной дипломатии, направленной на то, чтобы попытаться остановить потенциальное нападение Российской Федерации на Украину.

Ранее немецкий канцлер говорил, что он будет пытаться донести до Кремля дипломатические намерения Запада и готовность к продолжению диалога и обсуждения проблем безопасности.

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Напомним, 14 февраля Олаф Шольц провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленский.Все итоги его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским читайте по ссылке.

Ранее Шольц заявлял, что возможная широкомасштабная агрессия Российской Федерации против Украины будет стоить очень дорого для Кремля. Он подчеркнул, что Берлин совместно с союзниками готов предпринять все необходимые шаги.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ объяснил, что Германия отказалась поставлять вооружение Украине на фоне растущей агрессии Российской Федерации из-за немецких экспортных ограничений на оружие. В то же время он подчеркнул, что немецкое правительство поддерживает Украину в сложившейся ситуации.