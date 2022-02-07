Шольц заявил, что агрессия России против Украины будет 'стоить очень дорого' для Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможная широкомасштабная агрессия Российской Федерации против Украины будет стоить очень дорого для Кремля. Он подчеркнул, что Берлин совместно с союзниками готовы предпринять все необходимые шаги.

Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Washington Post. Канцлер Германии также уточнил, что скажет президенту РФ Владимиру Путину, когда отправиться в Москву 15 февраля.

"Во-первых, это будет стоить очень дорого, если Россия вмешается в Украину со своими военными войсками… а во-вторых, мы очень усердно работаем, чтобы использовать все каналы переговоров, которые у нас есть сейчас: переговоры между Соединенными Штатами и Россией, Совет Россия-НАТО, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, и, очевидно, также нормандский формат [с участием Украины, России, Франции и Германии], который вновь оживает", – сказал Шольц.

Видео дня

Он также добавил, что перед этим, 14 февраля, посетит Украину.

Кроме того, канцлер Германии отметил, что правительство страны, вероятно, остановит процесс открытия газопровода "Северный поток — 2", если Россия начнет новое вторжение в Украину.

"У нас есть очень четкое соглашение с правительством США о транзите газа и энергетическом суверенитете в Европе. Мы также договорились, что будем поддерживать Украину, что мы будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину и что мы будем очень сильны, если этот транзит газа окажется под угрозой. Также совершенно ясно, что в такой ситуации все варианты на рассмотрении. Поймите, я не буду вдаваться в подробности, но наш ответ будет единым и решительным", — подчеркнул он.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, 26 января Германия объявила, что предоставит Украине тысячи шлемов на фоне угрозы агрессии РФ. По словам министра обороны Кристины Ламбрехт, поставка касок станет четким сигналом о том, что Германия – на стороне Украины в конфликте с РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал "шуткой" решение правительства Германии на фоне угрозы полномасштабного вторжения России отправить Украине 5000 военных защитных касок.

К слову, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем.

Немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что дискуссиям вокруг поставок немецкого оружия в Украину не хватает реализма. Поскольку Киев хочет получить оружие, которого якобы нет у самого Берлина.