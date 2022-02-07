Шольц объяснил, почему Германия отказалась поставлять оружие Украине, и сказал, что ждет СП-2

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия отказалась поставлять вооружение Украине на фоне растущей агрессии Российской Федерации из-за немецких экспортных ограничений на оружие. В то же время он подчеркнул, что немецкое правительство поддерживает Украину в сложившейся ситуации.

Кроме того, Шольц сообщил, готово ли правительство Германии остановить процесс открытия газопровода "Северный поток 2", если Россия начнет новое вторжение в Украину. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

Канцлер Германии отметил, что его страна придерживается жестких экспортных критериев касательно поставок оружия. При этом Шольц подчеркнул, что такие правила существовали задолго до прихода его правительства ко власти.

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"Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы на это отреагировали. Во-вторых, существуют жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы. Существует долгая преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, которыми занималось прежнее правительство, и в этом есть просто преемственность", – рассказал федеральный канцлер.

Также он добавил, что Германия вместе с союзниками готова предпринять все необходимые шаги насчет остановки газопровода "Северный поток 2", если Россия примет решение о вторжении в Украину. Примечательно, что Шольц не стал раскрывать подробности о том, какие именно санкции могут ждать российскую газовую трубу.

"Мы готовы вместе с нашими союзниками предпринять все необходимые шаги (касательно "Северного потока-2". –Ред.). И у нас есть очень четкое соглашение с правительством США о транзите газа и энергетическом суверенитете в Европе. Мы также договорились, что будем поддерживать Украину, мы будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину и что будем очень решительны, если этот транзит газа окажется под угрозой. Поймите, я не буду вдаваться в подробности, но наш ответ будет единым и решительным", – подчеркнул Шольц.

Ранее сообщалось, что правительство Германии предоставит Украине 5 тысяч военных защитных касок. Такое решение было принято на фоне растущей угрозы военной агрессии Российской Федерации в отношении Украины.

Напомним, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ не будет поставлять летальное оружие в Украину, несмотря на риск агрессии со стороны России. Она подчеркнула, что у немецкого правительства есть четкая позиция – не отправлять оружие в кризисные регионы, чтобы не допустить там дальнейшей эскалации.

К слову, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии ФРГ Александер Ламбсдорфф заявил, что в период активных дипломатических усилий по урегулированию кризиса в Украине, вызванному военной угрозой со стороны России, Германия не обязана поставлять оружие нашей стране.

Германия настаивает на своем отказе поставлять в Украину современное оружие с целью защиты территориальных границ и суверенитета в условиях реальной угрозы вторжения российских танков. Бундестаг убежден, что это станет триггером для эскалации на Донбассе и полномасштабной войны.

Кроме того, Бундестаг отклонил прошение Эстонии на экспорт вооружения немецкого производства в Украину для оказания помощи в обороне своих суверенных территорий. Таллинн продолжает настаивать на необходимости обеспечить Киев гаубицами D-30, учитывая, что Россия перебрасывает тяжелую военную технику к украинским границам.