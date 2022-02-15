Шольц после прибытия в Москву отказался от российского ПЦР-теста: появились подробности. Фото

Марина Погорилко
Мир
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Шольц отказался сдавать российский ПЦР-тест
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Президент России Владимир Путин настолько боится коронавируса, что потребовал от немецкой делегации, включая канцлера Германии Олафа Шольца, сдать три анализа ПЦР за четыре дня до визита в РФ, который состоится 15 февраля. Еще один россияне хотели провести дипломату уже по прибытию, но он отказался.

Как пишет Bild, согласно требованиям кремлевского правителя, его должен был сделать российский медицинский персонал сразу после приземления немецких гостей. Однако Шольц согласился сдать немецкий тест врачу посольства Германии в Москве.

Немцы пошли на единственную уступку России в этом вопросе – они могли послать кого-нибудь на правительственном аэробусе, чтобы наблюдать за правильностью выполнения теста ПЦР.

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Напомним: еще в сентябре 2021 года Путин отправлялся на добровольную самоизоляцию из-за вспышки коронавируса в его окружении. Глава РФ в режиме онлайн принимал участие в ранее запланированных мероприятиях.

23 марта Владимир Путин вакцинировался против COVID-19. Процедура не была непубличной. В Кремле даже не назвали вакцину, которой прививали президента.

На следующий день его пресс-секретарь лишь сказал, что лидер чувствует себя хорошо после укола двухфазной российской вакциной. Следовательно, это могла быть одна из трех разработок РФ – препараты "Спутник V", "ЕпиВакКорона" или "КовиВак".

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