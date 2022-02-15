Путин об обращении Госдумы признать 'Л/ДНР': буду исходить из того, чтобы сделать все для решения проблем Донбасса

Президент России Владимир Путин прокомментировал обращение к нему нелегитимной Госдумы о признании террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Он заявил, что РФ "должна все сделать, чтобы решить проблемы Донбасса".

Такое заявление президента страны-агрессора прозвучало на брифинге после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник, 15 февраля. По словам Путина, "решать проблемы" региона нужно с помощью Минских договоренностей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности он сказал, что сделать это можно "исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений".

Видео дня

"Мы рассчитываем, что наши партнеры за океаном и в Европе, прежде всего в ФРГ и во Франции, окажут влияние на власти Киева и решение будет найдено", – сказал Путин.

Глава Кремля считает, что российские депутаты инициировали обращение относительно "Л/ДНР", ориентируясь на общественное мнение. По мнению Путина, россияне якобы сочувствуют жителям региона и надеяться, что ситуация на Донбассе "изменится в лучшую сторону".

Шольц со своей стороны заявил, что признание Россией "республик" станет политической катастрофой и абсолютным нарушением Минских соглашений. Кроме того, канцлер отметил, что переговоры с Российской Федерацией возможны только при неприкосновенности границ. Немецкий политик также подчеркнул, что агрессия со стороны Кремля будет иметь последствия.

Отметим, что "ДНР" и "ЛНР" являются террористическими организациями, которые поддерживаются Россией. Территории, которые сейчас контролируются "республиками", считаются оккупированными. На данный момент "Л/ДНР" не получили признания ни одного государства-члена ООН.

Переговоры Путина и Шольца начались около 12:30 и завершились около 15:50, лидеры беседовали более трех часов. Их разговор является частью западной дипломатии, направленной на то, чтобы попытаться остановить потенциальное нападение Кремля на Украину. OBOZREVATEL следил за этим событием онлайн.

Напомним:

15 февраля Государственная дума Российской Федерации поддержала постановление о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Инициатором обращения стала Коммунистическая партия России. Данный документ отправят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.

Проект постановления про обращение к Путину коммунисты внесли 19 января. В нем российские политики предложили признать террористические организации "самостоятельными, суверенными и независимыми государствами", а также провести переговоры с их главарями для "создания правовой основы межгосударственных отношений".

Решение Госдумы РФ о "признании" "Л/ДНР" вызвало острую реакцию в Украине и мире. В МИД заявили, что признание будет означать сознательный выход из Минских договоренностей.