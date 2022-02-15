Расширение НАТО не обсуждается: Шольц ответил Путину на требование отказать Украине во вступлении 'прямо сейчас'

Расширение НАТО в ближайшее время не планируется. Его сейчас нет в повестке дня.

Так канцлер Германии Олаф Шольц ответил на требования президента России Владимира Путина не принимать в Альянс Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции в России 15 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Путин пожаловался, что отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет, поэтому Россия хочет решить этот вопрос "прямо сейчас".

"Если Украина вступит в НАТО не завтра, а послезавтра – для России это ничего не меняет", – сказал президент страны-агрессора. Он добавил, что Москва намерена "идти по плану, который будет складываться из реальной обстановки на местах".

Видео дня

В свою очередь Шольц сказал, что сейчас заниматься вопросом вступления Украины не планируется.

"Мы не будем этим заниматься, наша задача – достичь политического урегулирования для мира в Европе", – подчеркнул он.

При этом он обратил внимание, что США и НАТО отказали в гарантии нерасширения. В этом вопросе, отметил Шольц, позиции Запада и РФ расходятся, поэтому важен диалог.

"В НАТО ответили так, как не понравилось другой стороне, но это наш ответ", – сказал канцлер.

Полное видео пресс-конференции:

Как сообщал OBOZREVATEL, Шольц также сказал Путину, что президент Украины Владимир Зеленский твердо пообещал рассмотреть законопроекты о статусе Донбасса и соответствующих изменениях в Конституцию.

Подробнее о том, что обсуждалось на переговорах канцлера Германии и президента РФ, читайте в нашем материале.