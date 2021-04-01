Санкции против Януковича и цифровые паспорта: у Зеленского сняли новое видео с итогами марта

В четверг, 1 апреля, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского подвели итоги работы за март 2021 года.

Видеоролик с основными тезисами и достижениями месяца, который прошел, был опубликован на странице Офиса президента в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Начался март с презентации трехлетней стратегии судебной реформы в Украине. Глава государства отметил, что она станет катализатором вступления Украины в Европейского Союза и НАТО.

2 марта Владимир Зеленский вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем начал визит на Донбасс. Там украинский гарант получил прививку против коронавируса вместе с военными.

Уже в Киеве он и Мишель обсудили ситуацию в Крыму и на Донбассе, санкции Европы против России и Украины-европейское сотрудничество.

Руководитель ОП Андрей Ермак, общаясь с международными экспертами, отметил, что членство в ЕС и НАТО является ключевой целью нашего государства.

Президент анонсировал создание центра противодействия дезинформации на открытии Всеукраинского форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм". Решение о его запуске поддержал СНБО.

С визитом в Украину прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Он выступил с трибуны Верховной Рады, обратившись на украинском языке, был подписан ряд двусторонних документов.

Были рассмотрены новая модель растаможки авто, земельные отношения и доступность безналичных расчетов.

Решением СНБО 19 марта были введены санкции против Виктора Януковича, бывших высокопоставленных должностных лиц и ряда компаний, чья деятельность вредила Украине.

Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта. Как будет работать нововведения президента и о каких суммах будет идти речь, читайте в нашем материале.

20 марта состоялась акция протеста в поддержку осужденного Сергея Стерненко под Офисом президента, которую окрестили "погромами на Банковой".

Президент Владимир Зеленский 22 марта подписал закон №1150-их "О Бюро экономической безопасности Украины". Также стало известно, что предприниматели и наемные сотрудники, которые потеряли доход усиления карантина, могут получить компенсации в размере от 8 тыс. грн.

Глава государства отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Украина первой в мире ввела цифровые паспорта – народные депутаты поддержали за основу и в целом законопроект №4355.

Верховная Рада приняла постановление с требованием к России прекратить боевые действия на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №130/2021, регламентирующий основы развития профессионального (профессионально-технического) образования. Кроме того, лидер создал специальный орган, который будет заниматься этими вопросами.