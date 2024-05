В рамках санкций, наложенных на Российскую Федерацию за нападение на Украину, существует договоренность ограничения цены на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы уменьшить возможности России финансировать войну с Украиной.

В 2022 году Российская Федерация была защищена от последствий санкций, связанных с нефтью и газом, из-за роста мировых цен на нефть и газ. Причина введения ценового предела заключается в том, чтобы убрать подушку безопасности, чтобы доходы, получаемые Россией, были ограничены и не увеличивались, если мировые цены на нефть и газ в будущем вырастут. Кроме того, это значительно усложнит аренду нефтяных танкеров для России, что, в теории призвано еще больше ограничить количество нефти, которую Россия может продать и отправить клиентам, что ещё больше сократит доходы

Ограничение стоимости российской нефти обеспечивается морским подтверждением того, что российская нефть была куплена ниже определенной установленной цены, независимо от рыночных условий.

К ограничению цен присоединились государства G7 и Европы, включая страны ЕС, Албанию, Боснию и Герцеговину, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Северную Македонию, Украину, Черногорию, Швейцарию, а также Австралию и Новую Зеландию.

В то же время, как справедливо отметил, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, "для успеха этого предложения потребуется более широкое международное участие, что это не должна быть западная мера против России, это должна быть глобальная мера против войны". В ответ Россия заявила, что приостановит продажи в страны, поддерживающие ограничение цен. Аналитики в области энергетики также выразили скептицизм в отношении реалистичности ограничения цен, поскольку коалиция "недостаточно широка", а картель ОПЕК+ назвал этот план абсурдным.

В октябре 2022 года Индия, а это третий по величине импортер нефти в мире, объявила, что не будет присоединяться к мерам по ограничению цен на российскую нефть, ведь она получает российскую нефть со значительной скидкой и рассматривает Россию как стратегического экономического партнера. Однако в марте 2023 года, по данным Bloomberg, Индия решила не нарушать санкции против России, в том числе в части соблюдения потолка цен на нефть 60 долл. США за баррель, во всяком случае это было публично. Что же будет в действительности, мы разберемся и увидим ниже.

Существует два типа подрыва санкций:

основанный на торговле: компании в "третьих" странах рассматривают санкции как возможность расширения рынка, их действия смягчают последствия санкций для целевой страны;

основанный на экономической помощи: правительства третьих стран заинтересованы в неуспехе санкций и оказывают помощь целевой стране.

В отличие от второго типа подрыва санкций, который требует жертв от стран-доноров, первый тип, наоборот, может быть очень выгодным для экономики третьих стран.

Введение "потолка цен" на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель могло нанести существенный удар по российской военной экономике, но эффективными эти ограничения были только в начале их введения.

Санкции существенно повлияли на доходы от экспорта российской нефти лишь в первом полугодии 2023 года. В первом квартале года потери РФ на пике составляли 180 млн евро в день.

Однако, год спустя стало очевидно, что указанная санкция не уменьшила решимости Кремля к войне, а запрет ЕС на импорт нефти и ограничения цены G7 сократили экспортные поступления России от нефти лишь на 14%. И в целом стоило экономике страны-агрессора всего 34 миллиардов евро потерь доходов от экспорта.

Эффективность санкций упала из-за недостаточного мониторинга и соблюдения политики ограничения цен на нефть, которая позволяет России продавать свою нефть по ценам выше установленного уровня ограничения. Неспособность обеспечить соблюдение, укрепление и последовательный мониторинг ограничения цен позволили России минимизировать это влияние во второй половине года. Потери доходов сократились до 50 млн евро в день во втором и третьем кварталах и до 90 млн евро в день в последнем квартале года. Кроме того, найденная Россией "лазейка в нефтепереработке" законно позволила нефтепродуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать в страны, которые ввели антироссийские санкции. В частности, Россия воспользовалась преимуществами исключений, сделанными для нескольких стран ЕС, и организовала через них импорт нефти, а также продажу своих продуктов нефтепереработки по всему миру. Ярким примером этого является нефтеперерабатывающий завод Neftochim Burgas в Болгарии, который принадлежит российской компании Лукойл. Расследование CREA, в партнерстве с Global Witness и Center for the Study of Democracy выявило, что после введения в действие запрета ЕС на импорт российской сырой нефти Бургас импортировал российскую сырую нефть, обеспечив более 1,1 миллиарда евро налоговых поступлений в Кремль.

Расширенное использование Россией "теневых" танкеров для транспортировки нефти также уменьшило влияние ограничения цены и увеличило цену, по которой Россия экспортировала свою нефть.

Уменьшение эффекта санкций объясняется неспособностью правительств Большой семерки и ЕС обеспечить их соблюдение и усилить ограничения цен. Эта неудача позволила России продавать свою нефть выше максимальной цены, одновременно увеличивая объемы экспорта новым желающим покупателям, которые не вводят санкции. Кроме того, нефтепродукты, переработанные из российской сырой нефти, легально экспортируются в страны, где установлены предельные цены.

G7 и ЕС сохраняют контроль над экспортом российской нефти, но не используют его. В октябре 2023 года 48% грузов российской нефти было перевезено танкерами, принадлежащими или застрахованными в странах G7 и ЕС.

В настоящее время Страны G7 обсуждают возможность понижения потолка цен на российскую нефть, установленного на уровне $60 за баррель. США и их партнеры по коалиции, занимающейся ограничением цен, "привержены работе с тем, чтобы лишить Россию" доходов от продажи энергоносителя. Компаниям из этих стран запретили оказывать транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти, если она продается по цене сверх установленного предела в $60 за баррель. Аналогичная мера коснулась нефтепродуктов: максимальная цена на дизельное топливо составила $100, на мазут — $45. Еще в декабре 2023 года США ужесточили контроль за соблюдением ценового потолка и ввели санкции в отношении танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти по цене выше лимита. При этом, по мнению экспертов, влияние потолка цен было ограничено из-за неадекватного мониторинга и правоприменения.

Такое положение дел частично объясняется тем, что трейдеры просто игнорируют потолок цен, а российская нефть продается примерно по 70 долларов за баррель. По данным исследователей, около 48% российских нефтяных грузов перевозится на танкерах, принадлежащих или застрахованных в странах G7 и ЕС; теоретически потолок цен должен применяться к таким судам, которые составляют преобладающую часть мирового флота, но на практике лишь некоторые операторы испытали влияние ограничений.

"Лазейка в переработке", в частности и уже упомянутое предприятие Лукойла в Бургасе, Болгария, также подорвала усилия Запада. Но такие страны, как уже упомянутая Индия, дешево покупают огромные объемы российской нефти, перерабатывают ее, а затем продают всем желающим без ограничений. Это означает, что европейские потребители могут неосознанно использовать бензин, дизельное и авиационное топливо, производимое из российской нефти, одновременно финансируя вооруженные силы России, фактически являясь спонсором террористических атак.

Западные правительства предъявили обвинение лишь небольшому количеству лиц в несоблюдении правил, а расследования вероятных правонарушений проводятся редко, отмечает издание. Изменение правил запрета этих практик и обеспечения того, чтобы нарушение санкций влекло за собой последствия, усложнит для Кремля плату за оружие и зарплату военным. Но на данный момент фактический провал этих санкций не снизил решимости хозяев Кремля относительно продолжения войны в Украине.

Между тем, РФ открыто пренебрегает этим запретом, а "теневой флот" устаревших танкеров пытается скрыть подлинное происхождение и реальные объемы поставок.