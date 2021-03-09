Зеленский анонсировал создание центра противодействия дезинформации

Президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре в Украине начнет работу центр противодействия дезинформации.

Об этом он сказал на открытии Всеукраинского форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм". Мероприятие транслировалось онлайн на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В будущем он (центр. – Ред.) должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире", – заверил глава государства.

Правда, он признал, что ни один такой центр не справится с многомиллиардными бюджетами, в частности, Кремля. Поэтому он призвал каждого учиться фильтровать информацию, поступающую с пропагандистских ресурсов.

"Все мы моем руки, выбрасываем мусор, не употребляем испорченные продукты. Так же, когда включаем телефон, компьютер или планшет, мы должны включать и критическое мышление – отличать правду от фейков и лжи. Обходить стороной информационные свалки, читать дальше заголовков. Сомневаться, проверять, искать первоисточник и сохранять холодную голову", – заявил Зеленский.

По его словам, этому надо учить с детства, поэтому в школе следовало бы ввести уроки медиаграмотности, так же и старших людей научить "информационной гигиене", чтобы уметь отличать фейки, пропаганду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что российские медиа умышленно искажают образ Украины и украинцев. А также назвал три главных тезиса пропаганды страны-агрессора о нашем государстве.