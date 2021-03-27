Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины.

Соответствующее распоряжение №124/2021 в субботу, 27 марта, опубликовали на сайте Офиса президента. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

"Учитывая то, что отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина..." – говорится в документе.

Указ об отмене назначения судей подписан согласно части второй статьи 102, пунктов 1, 17 части первой, части третьей статьи 106 Конституции, статей 3 и 13 закона "О национальной безопасности Украины".

Часть вторая статьи 102 Конституции гласит, что президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности, соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

В статье 106 Конституции говорится, что президент обеспечивает независимость, национальную безопасность государства. Также в этой статье отмечается, что президент на основании и во исполнение Конституции и законов Украины издает указы и распоряжения, которые обязательны для выполнения на территории Украины.

Напомним, что в 2013-м году Виктор Янукович, бывший на тот момент президентом Украины, используя свою квоту, издал указ, которым назначил Александра Тупицкого одним из судей Конституционного суда Украины.

В 2018-м году Тупицкий был избран замом главы КСУ, а в 2019-м году новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Тупицкого главой Конституционного суда.

Многие общественные активисты и политики весьма отрицательно оценили назначение Тупицкого в качестве главы КСУ. Они указывали на то, что Тупицкий – "человек эпохи Януковича", и может активно противостоять современным проевропейским и проукраинским реформам, пользуясь своим высоким положением.

Александр Касминин также в 2013 году указом Януковича был назначен судьей КСУ. За несколько месяцев ему предоставили в пользование служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – "Панораме на Печерске" – площадью более 150 квадратных метров. А уже в мае 2014-го судья добился вывода этих апартаментов из перечня служебных и приватизировал.

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