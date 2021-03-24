Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеи

Президент Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта. По его словам, все рожденные в Украине дети до 18 лет смогут накапливать средства от использования недр. А после совершеннолетия эти деньги могут пойти, к примеру, на образование или собственное жилье.

Правда, эксперты идею приняли со скепсисом и уверяют, больше, чем на новый iPhone, украинские дети не накопят.

Как будет работать новшество президента и о каких суммах пойдет речь, узнавал OBOZREVATEL.

Идея с экономическими паспортами была среди предвыборных обещаний Зеленского. Спустя два года украинские власти собираются представить механизм, как ее можно воплотить в жизнь.

Как рассказал OBOZREVATEL советник президента Олег Устенко, пока идея контурная, специфика проекта еще на стадии дискуссии. Суть в том, что все ресурсы, которые есть в стране, согласно Конституции Украины, принадлежат всем гражданам. В ОП хотят прекратить практику, когда одни граждане пользуются ресурсами, а другие – вообще ничего от них не получают.

"Планируется создать своеобразный украинский Фонд благосостояния. – говорит Устенко. – Он будет наполняться за счет продажи лицензий на разработку полезных ископаемых, приватизации, профицитных средств госбюджета, когда они появятся".

Кроме того, Фонд может получать некую часть ренты от пользования недрами. Но сколько именно – пока не определено. Чтобы деньги не съела инфляция, Фонд благосостояния должен средства не только аккумулировать, но и вкладывать в безрисковые операции, к примеру, в ценные бумаги государства, и не только украинские.

"Эта сумма, как минимум, должна увеличиваться на уровень инфляции. Плюс небольшая дельта заработка для Фонда. – говорит Устенко. – Это одно из важнейших условий, в противном случае государство будет терять свои средства. Если бы Фонд работал в этом году, минимальная доходность должна быть на уровне 10%. Тогда это перекроет инфляцию и даст заработок Фонду около 3%".

Практически синхронно с заявлением Зеленского об экономическом паспорте, куда будут аккумулироваться средства от пользования недрами, появилось и решение СНБО, которым предусматривается аудит всех разрешений на пользование недрами, которые выдавались после 1991-го. Если найдут нарушения – разрешения будут отзывать.

Возникает вопрос, значит ли это, что после введения экономического паспорта украинца, вся добыча будет национализирована? Устенко уверяет, эта ситуация не имеет прямого отношения к инициативе с экономическими паспортами, а отозванные лицензии будут повторно проданы:

"В решении СНБО речь шла о так называемых "спящих" лицензиях. О тех, которые выданы, но не используются. Их необходимо забрать, выставить на аукцион и продать. Часть этих лицензий на руках с 90-х годов и ничего не происходит: полезные ископаемые не добываются, бюджет ничего не получает, рабочие места не создаются".

Устенко утверждает, главная составляющая идеи с экономическим паспортом – это восстановление социальной справедливости. Пока сложно подсчитать, сколько сможет получить благодаря этой идее каждый совершеннолетний украинец, ведь в формуле подсчета слишком много неизвестных.

"В эту формулу необходимо внести рождаемость. – говорит Устенко. – Нужно понять, будет она увеличиваться, оставаться прежней или уменьшаться. Если она будет резко расти, при 10% доходности конечная сумма постепенно будет уменьшаться. Если рождаемость будет падать, то сумма на одного человека вырастет. Но назвать четкие объемы я не смогу. К тому же, необходимо окончательно определить источники пополнения Фонда. Как только будут первые его пополнения, мы сможем рассчитывать, сколько будет приходиться на каждого 18-летнего гражданина".

Но вот экономист Алексей Кущ уверен, что много заработать на такой идее не получится. Если брать только ренту за пользование недрами, то, по словам эксперта, она приносит в бюджет примерно 40 млрд грн. 95% этой суммы составляет рента за добычу природного газа, нефти и газового конденсата. Увеличивать ренту – не очень хороший вариант, ведь если речь идет о добыче газа, то это все переляжет на плечи потребителей.

"От пользования недрами мы получим всего лишь несколько миллиардов долларов в год. – говорит Кущ. – По моему мнению, более удачным решением будет формировать Фонд за счет экспортных пошлин на сырье и полуфабрикаты. Простыми словами, облагать налогами экспорт кукурузы, подсолнечника, рапса, сои, зерна или продукции металлургии. Таким образом за 5 лет мы бы могли собрать от 20 до 30 миллиардов долларов, по моим оценкам".

По данным Госстата, в прошлом году в Украине родились примерно 293,5 тысячи детей;

Если предположить, что динамика рождаемости не поменяется, то за 5 лет родится примерно 1,5 миллиона украинцев, и на каждого из них будет приходиться примерно по 20 тыс. долларов из Фонда;

Показатель не столь плохой, но если делить между украинскими детьми только деньги, получение от ренты за пользование недрами, то получится лишь около 5 тысяч долларов.

Кущ в целом поддерживает идею с накоплением денег в отдельном фонде, ведь похожие национальные резервные фонды существуют во многих странах с преимущественно сырьевой экономикой. Такая модель очень зависима от цен на мировых рынках, к тому же, она имеет пределы своего роста. Резервные фонды помогают государству компенсировать недостатки сырьевой специализации, дотировать экономику и социальную сферу, чтобы люди не почувствовали резкого ухудшения своего финансового состояния.

"Национальные резервные фонды используются для сглаживания сырьевых циклов и для повышения уровня добавочной стоимости в экономике. Таким образом, сырьевая зависимость побеждает саму себя", – говорит Кущ.

Но, по мнению эксперта, тратить полученные деньги на разовые выплаты, как хотят в Офисе президента, для государства не выгодно. Гораздо эффективнее было бы вложить их в структурную перестройку украинской экономики, в развитие предприятий, которые вырабатывают продукцию с высокой добавочной стоимостью.

"Нужно распределить эти деньги в виде государственных инвестиций, льготных кредитов, государственных гарантий, дотаций на инжиниринговые и маркетинговые исследования, строительство инфраструктуры. Тогда молодежь после 18 лет окажется в стране другого качества с другими возможностями. Вместо этого украинцам предлагают разовую выплату, на которую можно купить максимум iPhone или неплохой ноутбук", – говорит Кущ.

Даже если за деньги Фонда благосостояния будут покупать облигации внутреннего госзайма, это не будет иметь положительного эффекта для экономики, ведь позволит только покрывать дефицит бюджета, "латать дыры", вместо того, чтобы инвестировать в прогресс.

Поскольку в Офисе президента пока не разработали окончательный механизм действия и не презентовали подсчеты, то сложно определить, на сколько сможет ежегодно пополняться такой Фонд. Само собой, право на недра государства всем гражданам гарантирует Конституция Украины. Но вот то, что граждане смогут действительно заработать на этих недрах стартовый капитал – пока под сомнением.