Зеленский провел новое заседание СНБО и расширил его состав: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта провел новое заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором было решено ввести санкции против ряда компаний, владеющими лицензиями на использование недр, а также в отношении бывшего президента Виктора Януковича и его соратников.

Так, ограничительные меры коснутся 19 компаний и 27 экс-чиновников, среди которых Азаров, Курченко, Табачник, Колесниченко, Пшонка. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В частности, секретаря Совета нацбезопасности спросили о том, что компании, в отношении которых решено ввести санкции, связаны со скандальным бизнесменом Павлом Фуксом. У него уточнили насчет того, какие есть к нему претензии со стороны ведомства.

"Претензии – это не наша дело. Мы принимаем протокольные решения, за которые голосуют члены СНБО", – сказал Данилов.

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Перед заседанием глава государства ввел в состав СНБО еще одного человека – вице-премьера – главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, сообщается в указе №102/2021 от 19 марта.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича – вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины", – сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время прошлого заседания СНБО 11 марта было решено продлить санкции против двух российских банков, а СБУ – поручено проверить был ли факт государственной измены во время ратификации Харьковских соглашений в 2010 году.