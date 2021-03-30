В Раде приняли постановление по обострению на Донбассе и обратились к РФ

Верховная Рада потребовала от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.

Об этом говорится в постановлении №5312 в связи с эскалацией российско-украинского вооруженного конфликта. За документ проголосовали 308 нардепов. Отметим, что ни один политик из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" не проголосовал "за".

В постановлении предлагается призвать мировое сообщество, парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РФ в отношении Украины.

Также нардепы поддержали усиление международного политического и экономического давления на Россию с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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