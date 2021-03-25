Украинцам раздадут деньги из-за карантина: кому достанутся и как их получить

Физлица-предприниматели и нанятые сотрудники, которые потеряли доход из-за усиления карантина, могут получить компенсации в размере от 8 тыс. грн. Кроме того, президент и премьер-министр призвали власть в регионах разработать свои программы поддержки граждан.

Легко ли будет получить такую помощь и кто сможет на нее претендовать – узнавал OBOZREVATEL.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в этот раз выплаты коснутся только тех, кто находится в красных карантинных зонах. Там рассчитывать на помощь от государства могут ФЛП, которые относятся к малому и микробизнесу, а также люди, которые работают на таких предпринимателей. Подать заявку на выплату можно будет в приложении "Дія". Но это касается не всех видов бизнеса, а только тех, которые само государство считает пострадавшими.

Зимой Кабинет министров утвердил перечень из 49 КВЕД, которым дают право на получение финансовой помощи. Тогда, чтобы рассчитывать на выплаты, были следующие требования к предпринимателям:

зарегистрироваться не позднее, чем за 3 месяца до подачи документов;

не иметь долга по ЕСВ и уплатить этот взнос за последние 3 месяца;

не числиться одновременно наемным сотрудником;

иметь основной вид деятельности, который соответствует утвержденному перечню претендентов на помощь.

Вероятно, эти же правила будут действовать и сейчас, но пока окончательных разъяснений от Кабмина не поступило.

Основная сумма компенсаций из госбюджета не меняется. Предпринимателям выделят по 8 000 грн, как и зимой. Но в этот раз к этой сумме хотят добавить и выплаты с местных бюджетов. Объемы дополнительной помощи будут меняться в зависимости от возможностей на местах. Можно предположить, что в небольших городах компенсации будут меньше, чем в городах-миллионниках.

Но пока размер дополнительных компенсаций местные власти не оглашают.

По данным Офиса президента, в январе "карантинные" 8 000 грн получили около полумиллиона человек. Общая сумма выплат составила 3,64 млрд грн.

Богдан Гембарский из Новоград-Волынского (Житомирская область) оказался в числе счастливчиков, которым удалось получить такую поддержку от государства. Бизнес Богдана – это киоск с шаурмой в центре его города, который открылся в разгар эпидемии в августе 2020-го. Он работает в киоске сам, а также имеет одного наемного сотрудника.

"В прошлый локдаун мы закрывались где-то на полторы недели, потому претендовали на компенсацию. Подать документы было легко. Это делается через приложение "Дія" и с этим справится даже ребенок", – рассказывает он.

Сейчас заведение Богдана работает на вынос, поэтому даже несмотря на красную зону в его регионе, пока их не закрывали. Но со слов предпринимателя, на следующие выходные ограничения обещают ужесточить и запретят работать даже ему.

"Если мой бизнес будет полностью закрыт, наверное, буду подаваться на компенсацию во второй раз", – говорит Богдан.

Но повезло с выплатами не всем. Еще зимой многие предприниматели жаловались на то, что система не совсем справедливая. Ведь от "локдауна" так или иначе страдает весь бизнес. Даже если те же салоны красоты могут работать по записи, автоматически падает покупательная способность и активность населения, соответственно, в такие периоды спрос на услуги становится меньше.

Более того, далеко не все, кто имеет право на помощь согласно своему КВЭД, на практике мог ее получить. Подобная история случилась с киевлянкой Юлией. Девушка долгое время работала наемным сотрудником, а также имела небольшой, полученный в наследство от отца, бизнес – мастерскую по ремонту обуви. В конце ноября 2020-го Юлия потеряла основную работу, к тому же ремонт обуви числится в списке КВЭДов, с которыми можно было рассчитывать на помощь, но девушка по своей заявке получила отказ. Дело в том, что информация о ее увольнении не отразилась в системе, сколько она ни обращалась в техподдержку – проблему решить не удалось.

"В 2020 году как ФЛП я заплатила налогов более чем на 25 тыс. грн. За это же время мой работодатель заплатил за меня, как за наемного сотрудника, сумму в несколько раз больше. Вместе эта цифра точно переваливает за 100 тыс. грн. При этом выплаты по безработице мне не положены – потому что у меня есть ФЛП. Как и единоразовая помощь в размере 8 тыс. грн – потому что в госреестрах я почему-то числюсь как наемный сотрудник", – говорит она.

В середине декабря изменения в реестр таки внесли, и теперь Юлия может претендовать на помощь. Но сейчас на нее уже не надеется и, с ее слов, даже не следила за этой темой.

8 000 грн – сумма очень небольшая и далеко не всегда может компенсировать потери от закрытия бизнеса. Но и такие деньги – тоже не лишние, говорят предприниматели.

"Если бизнес такой, как у меня, то в большей степени потери компенсируются, – говорит Богдан Гембарский. – Мне компенсировало налоги и даже немного осталось. Но если бизнес больше, есть несколько наемных сотрудников и дорогая аренда – тогда, конечно, это расходы не покроет".

"Думаю, мало какой человек в здравом уме откажется от такого "подарка", – говорит Юлия. – И я бы тоже не отказалась. Хотя бы в качестве моральной компенсации за то, что мой работодатель ежемесячно оплачивал за меня налоги примерно в размере этой самой выплаты".

В схеме "карантинных" компенсаций бизнесу действительно есть недочеты, и далеко не для всех она справедлива. Вероятно, и во время очередных региональных локдаунов помощь получат не все, кто в ней нуждается. Но в то же время, для многих предпринимателей в период карантина даже такая поддержка важна и нужна.