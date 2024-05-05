Кто такой в современном мире немец, француз или испанец? Гражданин Германии, Франции или Испании. Без различия между коренными (native) немцами, французами или испанцами и теми, кто получил соответствующий паспорт, приехав издалека, или их потомками.

Кто такой в современном мире еврей? Оказалось, что, как и сотню лет назад, — еврей. Отнюдь не обязательно гражданин Израиля и даже посетитель синагоги. Он остаётся евреем, даже если ничем, кроме фамилии, не отличается от окружающих его соседей, однокурсников или коллег. А отличный повод обвинить его в этом дают любые не понравившиеся окружающим действия Израиля — даже тогда, когда никакого отношения к еврейскому государству обвиняемый не имеет. Сразу наступает давно и хорошо известная всем евреям коллективная ответственность, по-русски лучше всего выраженная сакраментальной фразой "Вот за это вас и не любят".

Мы видим это сегодня и в кампусах американских университетов, где раввины предлагают студентам-евреям не посещать занятия из соображений безопасности, и на улицах европейских городов, по которым "по-еврейски" выглядящие жители боятся ходить. Политические взгляды при этом не важны, как и то, бывали ли эти люди хоть раз в своей жизни в Израиле. "Бьют не по паспорту".

Смешно представить себе возложение ответственности за людоедский джихад ХАМАСа на всех арабов в Америке, в Англии или, скажем, в Египте. Даже на палестинцев в Газе эта ответственность не возлагается, словно ХАМАС — это свалившиеся на их голову неизвестно откуда чужие оккупанты.

Ответственность евреев по всему миру за любые действия Израиля представляет собой обычный антисемитизм. Но поскольку сам по себе он несколько предосудителен (только на Западе, конечно), чтобы избежать подобной неловкости, пламенные борцы за права палестинцев стыдливо определяют себя антисионистами, позаимствовав из советской идеологии хулительный смысл слова "сионизм". А это направляет их протесты против государства Израиль как такового, что явственно и откровенно высказывает лозунг "от реки до моря".

Но есть ли хотя бы одно сколь-нибудь широкое движение на Западе, которое отказывает в праве на существование какой бы то ни было другой стране, появившейся после Второй мировой войны? Разве кто-нибудь на Западе возражает против наличия в мире Пакистана, Нигера, Словакии или Барбадоса?

Одно только еврейское государство самой своей сущностью вызывает неизменный протест — не только среди арабов или мусульман, но и среди левых активистов на Западе. Это обстоятельство стирает все благонравно проведённые различия между антисионизмом и антисемитизмом. Обман не удался.