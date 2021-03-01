Зеленский пообещал суды без 'денег в конверте' и рассказал о реформе

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал суды, где будет главной буква закона, а не деньги в конверте, и сообщил о реформе судопроизводства.

Такое заявление глава государства сделал во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия". Гарант также озвучил проблемы судебной системы в Украине и назвал пути для их устранения.

Зеленский сказал, что в Украине есть нехватка новых судей, из-за чего создается чрезмерная нагрузка на суды. По его словам, из-за отсутствия трети судей, украинцы вынуждены месяцами и годами ждать решений судов.

"В этом контексте нужно восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия", – отметил он.

Зеленский сообщил, что для устранения бюрократии большинство процедур перейдет в онлайн, так называемый "суд в смартфоне". Для создания суда присяжных уже готовы два законопроекта, который дадут ему старт, подчеркнул президент.

"Мы обязательно сделаем суд в смартфоне. Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн. Что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию", – подчеркнул он.

Также гарант рассказал о ситуации с Конституционным судом.

"Другое наболевший вопрос – реформа Конституционного суда. К сожалению, этот орган за некоторых судей стал синонимом недоверия. Сегодня речь уже идет не о ее восстановлении, а о фактически построение этого доверия с нуля", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что успешная судебная реформа в Украине являются катализатором нашей интеграции в Европейский союз и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал представление законопроектов, которые должны урезать полномочия Окружного административного суда Киева.