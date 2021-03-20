В Украине кардинально изменят правила растаможки евроблях, цена упадет на 30%: у Зеленского анонсировали новшество

Национальный совет реформ при президенте Владимире Зеленском готовит новые правила растаможки евроблях. В результате в течение следующих пяти лет стоимость растаможки может упасть на 30%.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Офиса президента Украины. "Растаможить транспортное средство можно будет через портал государственных услуг "Дія". Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет уменьшено на 30%", – отмечают в ведомстве.

Через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тыс. автомобилей. В результате манипулирования со стоимостью транспортных средств на взятки уходит около 150 млн долларов, отмечают в сообщении.

"Потери бюджета достигают 300-400 млн долларов. Поэтому предлагается предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям", – отметили в Нацсовете реформ.

Вопрос "евроблях" в Украине должен был решиться сразу после принятия законопроектов Нины Южаниной (с новыми акцизами и высокими штрафами за нарушения). Прошло почти два года, а ситуация не изменилась.По стране ездят сотни тысяч машин на еврономерах, платить за растаможку они не собираются, а полиция со своими функциями не справляется: "еврономера" остаются безнаказанными.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.