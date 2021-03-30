Украина первой в мире ввела цифровые паспорта: в Раде поддержали закон

Народные депутаты Украины поддержали за основу и в целом законопроект №4355, который предусматривает узаконивание цифровых паспортов.

Соответствующее решение было принято во время внеочередного пленарного заседания парламента 30 марта, которое транслировалось на официальном YouTube-канале Верховной Рады. За него отдали свои голоса 302 парламентария.

Благодаря документу, биометрический паспорт и ID-карта в приложении Дія с 23 августа 2021 года на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного и пластикового, а Украина – новатором в области использования цифровых документов.

Следовательно, цифровые паспорта будет возможно предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее. Также одобренный законопроект определяет терминологию, в частности применение электронных паспортов.

Сейчас украинцы уже могут пользоваться цифровыми паспортами в большинстве жизненных ситуаций. Их принимают центры предоставления административных услуг, государственные учреждения и суды.

Кроме того, цифровые паспорта можно использовать для получения отправлений на почте, для подтверждения возраста в супермаркетах, в банках – для подтверждения личности и осуществления кассовых операций, а также для открытия банковского счета онлайн. С цифровыми паспортами можно путешествовать по Украине самолетом и поездом, заселяться в отель и тому подобное.

А уже с сентября 2021 года Украина начнет вхождение в режим "без бумаги". Это означает, что государственные органы не смогут требовать бумажные документы, если необходимая информация уже есть в реестрах.

Поэтому принятие закона о цифровых паспортах – один из важнейших шагов к этому. Это также даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства и упростит внутренние процессы по запуску новых цифровых продуктов.

"Украина – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи Дії больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают. Это не просто важное событие в истории современной Украины и большой шаг к внедрению режима "без бумаги". Это уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться", – отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, Минцифра запустила цифровые паспорта в мобильном приложении Дія в апреле 2020 года. Сейчас ими могут пользоваться около 20 млн украинцев – 5 млн из них имеют ID-карту и еще около 18 млн являются владельцами заграничных биометрических паспортов.

В мире цифровыми документами в смартфоне пользуются в Польше, Южной Корее. Похожие проекты внедряются в Великобритании, Финляндии, США. А граждане Эстонии пользуются цифровой ID-картой, с которой могут онлайн получать государственные услуги, управлять банковскими счетами, голосовать через интернет.

Как проверить подлинность цифровых паспортов с помощью приложения Дія?

Документы в приложении внедряются по принципу people-to-people. То есть каждый может самостоятельно проверить подлинность цифрового документа. В приложении есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя Дії.

Нажмите на иконку считывателя в правом верхнем углу.

Наведите камеру смартфона на QR – паспорт проверится автоматически.

Приложение оповестит вас о результате проверки.

Убедитесь, что вы подключены к интернету, иначе коды для проверки не сгенерируются.

Предъявите цифровой паспорт с фото в Дії.

Нажмите на него, чтобы увидеть QR/штрихкоды.

Коды можно считать сканером или планшетом.

При подтверждении лица с Дією ваши персональные данные не передаются.

Как поделиться копией паспорта в Дії?

Откройте паспорт в Дії.

Нажмите на него, чтобы появилась обратная сторона с QR/штрихкодами.

Предоставьте штрихкод менеджеру для сканирования.

Вы увидите оповещение о подтверждении запроса, подтвердите его.

Приложение сформирует цифровую копию паспорта с е-подписью Дії и передаст в систему запрашивающего.

Заметьте, что паспорта-книжечки образца 1994 года и не биометрические загранпаспорта не отражаются в Дії и вы не можете делиться их копиями. Но вы можете оформить ID-карту независимо от места регистрации.

Цифровые же документы автоматически подтягиваются в Дію, поэтому их не нужно скачивать туда отдельно.

Обычно современные смартфоны, планшеты и большинство сканеров способны считывать QR-коды и штрихкоды, передавая закодированное значение в информационную систему, к которой они подключены.

В случае интеграции по API партнер должен разработать соответствующее программное обеспечение (или адаптировать уже имеющееся), которое будет посылать отсканированный код на сервер ГП "Дія" для получения результата проверки (валидации).

Если используется валидация с помощью встроенного сканера приложения Дія, то в этом случае потребуется создание программного обеспечения. Но такая валидация может быть менее удобной в условиях работы, например, касс супермаркетов или точек выдачи заказов.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Ярослав Кучер анонсировал введение в Украине электронного больничного, который сначала будет функционировать вместе с бумажным вариантом.