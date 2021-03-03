Аваков рассказал о легализации марихуаны, уставшем Путине и каналах Медведчука: главное из нового интервью главы МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков дал еще одно интервью, рассказав подробнее о самых громких событиях в Украине: решениях, которые затронули политиков и медиамагнатов в Украине, шагах, вызвавших одобрение у мировых партнеров и событиях, которые обеспокоили общественность.

Не обошлось и без личных признаний относительно работы в МВД, которое он возглавляет вот уже 7 лет. Обо всем этом министр говорил с журналистом издания "Гордон" Дмитрием Гордоном.

OBOZREVATEL предлагает почитать самые интересные фрагменты интервью.

Арсен Аваков признался, что был одним из идеологов применения санкций Совета национальной обороны и безопасности, которые до сегодняшнего времени затронули каналы кума президента РФ Виктора Медведчука, самого нардепа от ОПЗЖ и его окружение. Разговоры на тему ограничительных мер, по его словам, велись на заседаниях СНБО еще в конце 2019 года, перед саммитом "нормандской четверки" в Париже. Тогда обсуждалось много вариантов, но именно он предложил "не начинать сразу с резкостей", а действовать благодаря продуманным механизмам.

"Да (признал, что санкции были его инициативой. – Ред.). А потом, уже через несколько месяцев, когда у нас затормозились процессы, когда немножко спала розовая вуаль, с Путиным так не бывает, когда, в общем пропаганда на этих каналах ("112 Украина", NewsOne, ZIK. – Ред.) стала зашкаливать любые разумные пределы – я сказал: "Зачем столько возмущаться? Есть законные инструменты защиты государственности. Ими нужно располагать", – отметил глава МВД.

Аваков упомянул, что президент России Владимир Путин на "нормандском саммите" в Париже в декабре 2019 года выглядел усталым. Кроме того, он был раздражен из-за уверенной позиции Украины на переговорах. Сам министр уточнил, что тогда у него не было личного общения с главой страны-агрессора, но он наблюдал за его поведением издали.

Отвечая на вопрос, не бросал ли Путин пренебрежительных взглядов, Аваков ответил, что ему все равно, ведь главным в тот момент было совсем другое.

"Да мне все равно, честно. Я не замечал. Я был доволен результатом, резюме, тем, что президент наш сказал о Крыме. Я был доволен полностью позицией. Мы видим, что тогда Украина заняла не линию коллаборантскую, не линию подчиненную", – сказал министр.

Арсен Аваков заявил, что Совет национальной безопасности и обороны продолжит шаги по введению новых санкций, и эти ограничительные меры будут касаться "врагов и коллаборационистов".

В то же время уточнил, что санкции не стоит расценивать как "репрессии" или борьбу с инакомыслием.

"Не надо думать, что это будет повальная репрессия в адрес всех инакомыслящих. Не надо думать, что это будет повальная реприватизация", – отметил министр.

Аваков предположил, что Россия попытается ответить на введение санкций против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения.

"Россия будет отвечать... провокациями, дестабилизацией внутри, организациями бунта, будет роплачивать... Теперь им оплачивать будет труднее внутри страны. Потому что по пятой колонне нанесен огромный удар. Сойдет снег – начнутся провокации на фронте, к сожалению", – высказал предположение Аваков.

По его мнению, РФ может не решиться на прямую агрессию в отношении Украины, поскольку мировой баланс сил "очень хорошо складывается в пользу" нашей страны. Однако глава МВД призвал украинский готовиться к возможным "провокаций" со стороны государства-агрессора.

Глава МВД признался, что довольно давно знает президента Украины Владимира Зеленского, с которым его познакомил один из общих друзей.

"Это было очень давно. Я помню кто. Но не стану говорить – это обычный человек", – отметил он.

По его словам, они как-то встретились и поужинали. Также Аваков сообщил, что они с Зеленским всегда поздравляют друг друга с днем рождения, который у обоих в январе.

Аваков заявил, что глава государства Владимир Зеленский, ознакомившись с материалами дела об отчуждении украинского участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", который связывают с политиком Виктором Медведчуком, не колебался, что этот актив нужно вернуть под контроль Украины. По словам министра, президент сказал: "Да это же кошмар!".

"Огромное количество дел. Когда мы пытались идти либо вправо, либо влево, так или иначе получали отпор в судебной системе, потому что с той стороны было много денег и дополнительного политического интереса. А вот теперь у Зеленского нашлась воля – и он взял и сказал, что... Я не думаю, что у вас есть задняя мысль, якобы Зеленский колебался между тем, что ему дадут долю в этой трубе, и тем, чтобы закрыть. Он не колебался. Как только ознакомился с фактами... он такой человек, сказал: "Да это же кошмар!" И вот в такой момент я готов быть министром внутренних дел. Это хорошо. А бывают моменты, когда нет, не хочу", – подытожил Аваков.

Министр внутренних дел заявил, что установка камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения значительно снизит смертность на контролируемых участках.

"Я верил, что это работает, но не думал, что настолько эффективно. На тех участках, на которых установлены камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, в три раза уменьшилось количество смертей. То есть на 54 контролируемых участках – на 70 погибших меньше", – сказал министр.

Он добавил, что все новые дороги будут сдавать в эксплуатацию только с такими участками контроля. На них будут устанавливать специальные предупредительные знаки.

"Я уверен, что мы в три раза снизим смертность, это наша сверхзадача. Этим занимается Антон Геращенко... Мы хотим, чтобы это было трендом – уменьшить количество смертей на дорогах", – отметил Аваков.

Министр сообщил, что в Украине до конца 2021 года полноценно заработает система авиационной безопасности. Пока она имеет две базовые площадки – в Нежине (Черниговская область) и Каневе (Черкасская область). В МВД предполагают, что уже в ближайшее время еще один появится и в горной местности.

"В Украине будет третий по величине парк авиационной безопасности – 75-80 вертолетов, это французские Airbus и наши Ми-8. Система авиационной безопасности, первые две базовых площадки – Нежин и Канев. В этом году мы получим еще 26 вертолетов в тех десяти, что уже есть", – рассказал Аваков.

Министр внутренних дел Украины выступает против легализации в стране короткоствольного оружия. Он напомнил, что в прошлом году от взрыва гранат погибло 70 украинцев.

"И мы увидели до 20 тысяч гранат, которыми наши граждане пользуются в быту. Откуда? Из фронта. Ну, потому что там пачка сигарет стоит одну гранату – да? Потому что они безномерные, потому что учет, к сожалению, критически низкий этих ситуаций", – отметил Аваков.

Что касается марихуаны, то министр не против, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту, но против, чтобы можно было "выращивать на подоконнике два горшка и покуривать".

Министр заявил, что уйдет в отставку в случае, если президент Владимир Зеленский будет принимать решения, которые несовместимы с его "внутренним миром". Хотя заверил, что сейчас он солидарен со всеми главными решениями гаранта.

"Если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал: "Простите, я пошел в отставку". А те детали, о которых мы спорим или которые подвергаются дискуссии, а затем он принимает решение, – это допустимая процедура плюрализма", – подчеркнул Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого министр внутренних дел пообщалсь с журналисткой ТСН Натальей Мосейчук. Подробнее о том, что Аваков говорил в этом интервью – читайте в материале.