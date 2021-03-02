Аваков анонсировал новые санкции СНБО против 'врагов и коллаборантов'

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Совет национальной безопасности и обороны продолжит шаги по введению новых санкций.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону глава МВД уточнил, что ограничительные меры будут касаться "врагов и коллаборантов". Запись транслировалась на YouTube-канале "В гостях у Гордона" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Будут еще заседания СНБО. Мы прорабатываем некоторые дополнительные шаги в направлении санкций против врагов и коллаборантов", – сказал он.

При этом Аваков уточнил, что санкции не следует расценивать как репрессивные меры или борьбу с инакомыслием.

"Не надо думать, что это будет повальная репрессия в адрес всех инакомыслящих. Не надо думать, что это будет повальная реприватизация", – уточнил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц. Эти санкции состоят из пяти ограничений и связаны с финансированием терроризма. На следующий день был обнародован указ, который ввел в действие решение Совета нацбезопасности.

26 февраля состоялось еще одно заседание СНБО, на котором было решено ввести ограничительные меры против еще 10 человек – бывших чиновников и военных. Указ, которым санкции были активированы, появился 1 марта.