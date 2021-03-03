Аваков признался, что был инициатором санкций против каналов Медведчука

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Аваков признался, что был инициатором санкций против каналов Медведчука

Министр внутренних дел Арсен Аваков признался, что был одним из идеологов применения санкций Совета национальной обороны и безопасности, которые к сегодняшнему времени затронули каналы кума президента РФ Виктора Медведчука, самого нардепа ОПЗЖ и его окружение.

Разговоры на тему ограничительных мер велись на заседаниях СНБО еще в конце 2019 года, перед саммитом "нормандской четверки" в Париже. Об этом глава МВД рассказал в интервью редактору "Гордона" Дмитрию Гордону.

"Перед парижским саммитом президент собирал нас, и мы обсуждали разные варианты разрешения кризиса и поведения с оккупантами, с Москвой и с этой всей ситуацией. Было публично объявлено, что СНБО имеет пять вариантов развития событий. Вы не знаете детальную роспись этих вариантов, но среди них были в том числе такие, экстремальные, а также спокойные, и серединка где-то гибридная. Вот по этому пути мы шли", – заявил Аваков.

По его словам, на заседании и после него члены СНБО обсуждали много вариантов, но именно он предложил "не начинать сразу с резкостей", а действовать благодаря продуманным механизмам.

"Да (признал, что санкции были его предложением. – Ред.). А потом, уже спустя несколько месяцев, когда у нас затормозились процессы, когда немножко спала розовая вуаль, что с Путиным так не бывает, когда, в общем, пропаганда на этих каналах ("112 Украина", NewsOne, ZIK. – Ред.)стала зашкаливать любые разумные пределы – я сказал: "Зачем столько возмущаться? Есть законные инструменты защиты государственности. Ими нужно располагать", – отметил министр внутренних дел.

Он добавил, что далее президент это "взял ко вниманию, размышлял", параллельно готовились соответствующие материалы, а позже принял решение.

"Я хочу сказать, что для этого надо быть государственником", – подытожил Аваков.

Отметим: ранее глава МВД признался о своих опасениях относительно того, что решение о применении санкций против Виктора Медведчука и еще ряда лиц могло сорваться. Также он заявил, что СНБО продолжит шаги по введению новых санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Ограничительные меры применяются на 5 лет.

  • 19 февраля в здании Офиса президента состоялось заседание СНБО, на котором принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц.

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