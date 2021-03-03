Аваков рассказал об уставшем Путине на "нормандском саммите"

Президент России Владимир Путин на "нормандском саммите" в Париже в декабре 2019 года выглядел уставшим. Кроме того, он был раздражен из-за уверенной позиции Украины на переговорах.

Такими воспоминаниями поделился в интервью "Гордону" министр внутренних дел нашего государства Арсен Аваков. При этом он уточнил, что тогда не имел личного общения с главой страны-агрессора, однако имел возможность наблюдать за его поведением издали.

Отвечая на вопрос, не бросал ли Путин презрительные взгляды, Аваков ответил, что ему все равно, ведь главным в тот момент было совершенно другое.

"Да мне все равно, честно. Я не замечал. Я был доволен результатом, я был доволен резюме, я был доволен тем, что президент наш сказал про Крым в резюме в этом. Я был доволен полностью позицией. Мы видим, что тогда Украина заняла не линию коллаборантскую, не линию подчиненную", – сказал Аваков.

Вместе с тем, министр добавил, что год прошел, и теперь Украина имеет спокойную позицию – без иллюзий. "Очень важно не иметь иллюзий", – подчеркнул Аваков.

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