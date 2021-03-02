Зеленский ознакомился с делом по "трубе Медведчука" и сказал: "Так это же кошмар!" – Аваков
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, ознакомившись с материалами дела об отчуждении украинского участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", который связывают с политиком Виктором Медведчуком, не колебался, что этот актив нужно вернуть под контроль государства. Глава государства сказал: "Так это же кошмар!".
Об этом сообщает издание "ГОРДОН". Аваков отметил, что решение о наложении санкций на народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и подконтрольные ему компании разрабатывалось с осени 2020 года.
"Доказательств много. Чтобы мы с вами вели дискуссию и жевали эти вкусные факты, много чего есть: картинки, разным цветом нарисованные, схемы – откуда, куда, зачем. Но это разговор журналистский. Доказательства появляются в суде. Заседание СНБО – это аргументы... Аргументы – это не доказательства. Доказательствами они станут в суде когда-нибудь. Это аргументы, на которые можем посмотреть. Я себе говорю: "Меня убедило"... Ну вот, например, документы без грифа... Что я вам буду зачитывать? Миллионы долларов компаний, которые растаможивали "дизельку"? А потом схемы, как эта "дизелька" прослеживалась и двигалась дальше? Такие документы есть. Но каждый должен принять решение, основаны ли эти санкции на чем-то или просто Медведчук кому-то не нравится", – сказал Аваков.
Он подчеркнул, что решение по нефтепроводу его убедило. "Более того, по этой же трубе есть несколько производств, находящихся и у нас в том числе. Эту трубу вульгарно [вывели из собственности государства]... Ровенским – внимание! – судом областным было принято решение, что эта труба не принадлежит Украине. И ее забрали. 1480, по-моему, километров трубы забрали – и она теперь не принадлежит Украине. И вот представьте себе: все эти годы этой трубой пользовались эти товарищи", – отметил глава МВД.
Он считает, что судебные органы часто в этом споре принимали сторону Медведчука. "Огромное количество дел. Когда мы пытались идти или вправо, или влево, так или иначе получали отпор в судебной системе, потому что с той стороны было много денег и много, как вы правильно заметили, дополнительного политического интереса. А вот теперь у Зеленского нашлась воля – и он взял и сказал, что... Я не думаю, что у вас есть задняя мысль, что Зеленский колебался между тем, что ему дадут долю в этой трубе, и тем, чтобы закрыть. Он не колебался. Он как только ознакомился с фактами... Он такой человек, он сказал: "Так это же кошмар!" И вот в такой момент я готов быть министром внутренних дел. Это хорошо. А бывают моменты, когда нет, не хочу", – подытожил Аваков.
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