Аваков высказался о легализации оружия и марихуаны в Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает против легализации в стране короткоствольного оружия и марихуаны.

Как сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону, в прошлом году от взрыва гранат погибло 70 украинцев.

"И мы увидели порядка 20 тысяч гранат, которыми наши граждане пользуются в быту. Откуда? С фронта. Ну, потому что там пачка сигарет стоит одну гранату – да? Потому что они безномерные, потому что учет, к сожалению, критически низкий этих ситуаций", – отметил Аваков.

По его словам, граждане способны принести домой гранату, а потом "решить спор" в состоянии алкогольного опъянения.

"То же касается короткоствольного оружия. Всем почему-то хочется иметь короткоствольное оружие, но все потом возмущаются, что неожиданно, там, на входе в магазин кто-то кого-то застрелил в голову в результате конфликта. А вы представьте, что мы окажемся в мире – в нашем, переходном, – когда любой гражданин, вне зависимости от своей личной ситуации и психики, будет иметь возможность обладать короткоствольным оружием", – подчеркнул глава МВД.

Он уточнил, что человек может иметь охотничье или спортивное оружие, если у него "все в порядке и с головой, и со всеми остальными ситуациями".

"Что касается короткоствольного оружия: им должны обладать исключительно работники правоохранительных органов, которым это надо… По крайней мере пока", – добавил Аваков.

Что касается марихуаны, то министр не против, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту, но против, чтобы можно было "выращивать на подоконнике два горшочка и покуривать".

"Каннабиноиды – это элементы вытяжки из марихуаны, которые присутствуют в таблетках, выдаются по электронному рецепту в случае, если человеку нужно облегчить боль или, там, больным. Но я категорически против того, чтобы разрешить марихуану выращивать", – сказал он.

По мнению Авакова, марихуана – это открытая дорога к более тяжелым наркотикам.

"Это мое мнение. И я считаю, что многие страны, которые сейчас либерализовали эту ситуацию, – кое-кто и жалеет уже. И тут не надо торопиться. И мне тут говорят: "Знаешь, да ты не понимаешь. Мы сейчас тогда всю Украину засеем марихуаной: это такие деньги! Вот это и спасет нашу экономику". Это ложь. Это не спасет нашу экономику – это просто создаст и без того в нашей непростой жизни дестабилизацию и тягу к более сильным наркотикам. Я против", – заключил глава МВД.

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