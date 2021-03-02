Аваков: наше сверхзадание – снизить смертность на дорогах в три раза

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что установка камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в три раза снизила смертность на контролируемых участках.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону во вторник, 2 марта, глава МВД отметил, что всегда верил в то, что этот метод рабочий, но не думал, что он будет настолько эффективен (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я верил, что это работает, но не думал, что настолько эффективно. На тех участках, на которых установлены камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, в три раза уменьшилось количество смертей. То есть на 54 контролируемых участках – на 70 погибших меньше", – сказал министр.

Глава МВД добавил, что все новые дороги будут сдавать в эксплуатацию только с такими участками контроля. На них будут установлены специальные предупреждающие знаки.

"Я уверен, что мы в три раза снизим смертность, это наше сверхзадание. Этим занимается Антон Геращенко...Мы хотим, чтобы это было трендом – уменьшить количество смертей на дорогах", – отметил Аваков.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал появление на украинских дорогах в 2021 году еще 200 камер фото- и видеофиксации для сохранения жизни и здоровья граждан.

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