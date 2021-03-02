Аваков назвал условие своей отставки

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что уйдет в отставку в случае, если президент Владимир Зеленский станет принимать решения, которые несовместимы с его "внутренним миром".

Как сказал Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону, они с Зеленским часто ведут дискуссии на почти полный перечень вопросов.

"Я не могу сказать, что я готов поддержать все решения, которые он принимает. Он говорит: "Ну, тут ваша позиция понятна". Ну, возможно, так и надо: чтобы был баланс мнений, чтобы мы могли тут двигаться как-то вперед поступательно", – отметил глава МВД.

Он заверил, что солидарен со всеми главными решениями, которые принимает Зеленский.

"Потому что если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал: "Извините, я пошел в отставку". А те детали, о которых мы спорим или которые подвергаются дискуссии, а потом он принимает решение, – это допустимая процедура плюрализма", – подчеркнул Аваков.

По словам министра, с Зеленским он встречается "наверное, несколько раз в неделю" и чувствует доверие со стороны президента.

"У него полномочия, которые ему дали люди. Я могу в некоторых случаях злиться или не соглашаться, а потом я даже Владимиру Александровичу говорю: "Послушайте, в конце концов, за вас проголосовало 73%. Вы имеете право на такую позицию". Он отвечает: "Да". Я говорю: "Поэтому я подчиняюсь. Но вы должны слышать и другую точку зрения", – рассказал глава МВД.

Он добавил, что Зеленский всегда выслушивает другую позицию.

"Он не всегда сразу принимает решения – и это правильно, потому что это тяжеловесные решения. Как в случае с санкциями. Но очень важно, что есть такой конструктивный механизм. Без этого трудно работать", – констатировал Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арсен Аваков рассказал о своем знакомстве с Владимиром Зеленским.