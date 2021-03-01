Аваков ответил, предлагал ли ему Зеленский кресло премьера

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не может иметь претензии на кресло премьер-министра Украины, поскольку он не выиграл выборы в Верховную Раду. Этот пост президент Владимир Зеленский ему не предлагал.

О своих политических амбициях глава МВД высказался в интервью журналистке ТСН Натальи Мосейчук. Ролик транслировался в Facebook-аккаунте "Телевизионной службы новостей" вечером в понедельник, 1 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналистка сказала собеседнику, что сейчас многие думают о том, имеет ли он претензии на премьерское кресло.

"А почему я должен иметь такие претензии? Я что, выиграл выборы? Моя партия пришла номером один или номером два?" – ответил на это министр.

Аваков продолжил, сказав, что выиграл Зеленский и это его партия "пришла номером один".

"Вопрос о премьерстве – это вопрос того, кто выиграл на выборах. Вот так я к этому отношусь", – сказал глава Министерства внутренних дел.

Он добавил, что семь лет возглавляет это ведомство. Свою должность он сравнил с раскаленной сковородкой, но, как сказал Аваков, он "находит для себя мотивацию" и для него "это окей".

На уточняющий вопрос, предлагал ли президент Зеленский ему пост премьера, он ответил: "Нет, не предлагал".

Предлагаем посмотреть фрагмент интервью (вопрос о политических амбициях – с 13:05):

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве внутренних дел Украины отчитались о результатах работы органов системы МВД в 2020 году и рассказали о направлениях деятельности в 2021-м.