'112 Украина', NewsOne и ZiK обратились к Зеленскому из-за блокировки: займитесь делом

Руководство телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK назвало решение СНБО об их блокировке, которое ввел в действие президент Владимир Зеленский, "расправой над неугодными СМИ".

Об этом говорится в Telegram-канале "112 Украина". Там отмечается, что предлог для введения санкций против владельца холдинга Тараса Козака, "надуманный".

"Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии трех телеканалов. Действуя по прямой указке президента, СНБО по надуманному предлогу запретил деятельность телеканалов медиахолдинга "Новости"", – сказано в сообщении.

В заявлении отмечается, что решение СНБО и президента телеканалы оценивают, как "политическую расправу над неугодными СМИ": "Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины".

Также подчеркивается, что телеканалы будут бороться за свое право на вещание.

"Обращаемся к президенту Украины: если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся. Потому займитесь делом, а не тем, чем вы занимаетесь", – обратилось руководство к Зеленскому.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский своим указом ввел со 2 февраля персональные санкции СНБО против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака. В том числе речь идет и об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов (112, NewsOne, ZIK). В тот же вечер телеканалы частично стали недоступны.