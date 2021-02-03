Телеканалы Медведчука начали пропадать с экранов после санкций СНБО. Фото

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, против которого ввели санкции СНБО, уже вечером во вторник, 2 февраля, стали частично недоступны.

Некоторые ресурсы прекратили онлайн-вещание этих каналов практически сразу после публикации указа президента Владимира Зеленского об ограничительных мерах. Напомним, "112 Украина", NewsOne и ZIK, связанные с Виктором Медведчуком, аннулировали лицензии.

Трансляция программ на официальных сайтах этих медиа вечером во вторник не прекращалась. Также к ней есть доступ на видеохостинге YouTube.

В то же время некоторые сервисы, к примеру, MEGOGO, удалили эфиры "112 Украина", NewsOne и ZIK.

По информации пользователей сети, на многих ресурсах эфир NewsOne все еще был доступен.

Читатели OBOZREVATEL в комментариях на Facebook-странице издания поделились, что каналы заблокировали во многих регионах Украины, но по состоянию на 23:30 вторника найти работающие эфиры все же было возможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля президент Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака и ряда его медиакомпаний. Решение касательно этого приняли в СНБО этого же дня путем голосования. 17 членов Совета проголосовали за, один воздержался, один был в командировке.