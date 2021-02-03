Телеканалы Медведчука начали пропадать с экранов после санкций СНБО. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
13,5 т.
Каналы Медведчука

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, против которого ввели санкции СНБО, уже вечером во вторник, 2 февраля, стали частично недоступны.

Некоторые ресурсы прекратили онлайн-вещание этих каналов практически сразу после публикации указа президента Владимира Зеленского об ограничительных мерах. Напомним, "112 Украина", NewsOne и ZIK, связанные с Виктором Медведчуком, аннулировали лицензии.

Телеканалы Медведчука
Телеканалы Медведчука
Телеканалы Медведчука

Трансляция программ на официальных сайтах этих медиа вечером во вторник не прекращалась. Также к ней есть доступ на видеохостинге YouTube.

В то же время некоторые сервисы, к примеру, MEGOGO, удалили эфиры "112 Украина", NewsOne и ZIK.

По информации пользователей сети, на многих ресурсах эфир NewsOne все еще был доступен.

Трансляция на некоторых ресурсах продолжилась
Эфир ZIK
Трансляция "112 Украина"
Телеканалы Медведчука
Телеканалы Медведчука
Телеканалы Медведчука
Телеканалы Медведчука
Телеканалы Медведчука

Читатели OBOZREVATEL в комментариях на Facebook-странице издания поделились, что каналы заблокировали во многих регионах Украины, но по состоянию на 23:30 вторника найти работающие эфиры все же было возможно.

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Комментарии пользователей
Комментарии пользователей
Комментарии пользователей
Комментарии пользователей

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля президент Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака и ряда его медиакомпаний. Решение касательно этого приняли в СНБО этого же дня путем голосования. 17 членов Совета проголосовали за, один воздержался, один был в командировке.

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