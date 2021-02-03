Зеленский – о санкциях: Украина не поддерживает пропаганду, финансируемую агрессором
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение санкций против пророссийских каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK и было трудным, но оправданным решением.
По его словам, это является проявлением борьбы страны в информационной войне за правду и европейские ценности. Об этом он написал в своем Twitter.
"Санкции – трудное решение. Украина решительно поддерживает FreedomOfSpeech. Нет пропаганде, финансируемой страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", – подчеркнул гарант.
Отметим, что ранее прес-секретарь президента Юлия Мендель также объяснила аннулирование лицензий указанных телеканалов тем, что они стали инструментом пропаганды в руках России.
Напомним:
Владимир Зеленский указом ввел персональные санкции СНБО против правого руки Медведчука Тараса Козака. Ограничительные меры применяются на 5 лет.
Речь идет в том числе об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.
Также выяснилось, что Украина наложила санкции и на самолеты Медведчука и Козака, которыми политик и его правая рука постоянно пользовались для прямых перелетов в РФ.
СМИ раскрыли основания для санкций против Медведчука и Козака.
Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался поддержать санкции против телеканалов 112, NewsOne, ZIK. Позже он заявил, что такие санкции – это плохо.